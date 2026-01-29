- Дата публікації
Календар здоров’я, краси та стрижок на лютий 2026 року
Лютий починається потужно й емоційно з повні у Леві 2 лютого.
Це яскрава, вогняна, драматична повня, яка посилює емоції, бажання проявитися, виділитися, заявити про себе. Після цього Місяць починає убувати, і енергія поступово зміщується від сплесків до спокійнішого, практичнішого та більш очищувального режиму, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).
Однак спокій буде відносним: 17 лютого на нас чекає сонячне затемнення у Водолії, яке відкриває коридор затемнень до 3 березня. Це час, коли будь-які втручання в тіло, зовнішність і енергетику варто мінімізувати. Затемнення завжди спотворюють сприйняття, посилюють емоційні реакції і можуть давати непередбачувані результати.
1, 2, 3 лютого — період повні у Леві
Стрижки: об’ємні, яскраві — ідеально для тих, хто хоче виразності.
Б’юті-процедури: збільшення губ, нарощування волосся і вій, створення яскравого образу.
Здоров’я: звернути увагу на серце, тиск, нервову систему; уникати перевантажень та емоційних сплесків.
4 лютого — Місяць у Діві
Стрижки: акуратні, помірні, практичні.
Б’юті-процедури: лікувальні процедури, обгортання, догляд за шкірою і тілом.
Здоров’я: ідеально для лікування зубів, імплантів, початку курсу терапії, масажу.
5, 6, 7 лютого — Місяць у Терезах
Стрижки: вирівнювання, симетричні зачіски, укладання.
Б’юті-процедури: ін’єкції для схуднення, пластичні операції, ботокс, корекція форми.
Здоров’я: процедури для усунення дефектів, робота з естетикою тіла, заспокоєння нервової системи.
8 і 9 лютого — Місяць у Скорпіоні
Стрижки: краще відкласти — підвищена емоційність, ризик невдоволення результатом.
Б’юті-процедури: живильні маски, обгортання, SPA, глибокий догляд.
Здоров’я: стабілізація психоемоційного стану, робота з внутрішнім напруженням.
10, 11, 12 лютого — Місяць у Стрільці
Можна займатися собою, але важливо пам’ятати про поміркованість — Ліліт посилює крайнощі. У ці дні краще сповільнитися, все обміркувати, знайти грамотного фахівця і тільки після цього займатися своїм здоров’ям і зовнішністю.
Стрижки: кучері, об’єм, фарбування, нарощування волосся.
Б’юті-процедури: живлення шкіри, збільшення губ, нарощування вій.
Здоров’я: помірність у їжі, дбайливе ставлення до травної системи.
13, 14, 15 лютого — Місяць у Козорозі
Стрижки: короткі, строгі, вирівнювання.
Б’юті-процедури: ін’єкції для зменшення жирових відкладень, контурні процедури, татуаж, перманентний макіяж.
Здоров’я: схуднення, лікування зубів, імпланти — все проходить ефективно.
16 лютого — Місяць у Водолії
Стрижки: експерименти, нестандартні форми, колорування.
Б’юті-процедури: апаратна косметологія, видалення волосся, регенеративна косметологія.
Здоров’я: нові методики, альтернативна медицина, інноваційні підходи, процедури регенерації організму.
17 лютого — Сонячне затемнення у Водолії. До 3 березня — коридор затемнень
У сезони затемнень будь-які втручання в тіло, зовнішність або здоров’я можуть дати результат, далекий від очікуваного. Затемнення діє як потужне енергетичне скидання: воно обнуляє старі процеси, запускає нові, але робить це хаотично, без звичної логіки. Тому цього дня краще нічого не міняти — ні стригтися, ні проводити медичні процедури, ні експериментувати із зовнішністю. Це час спостереження, а не дії.
Лише в разі нагальної потреби слід звертатися до косметологів, перукарів, стилістів, лікарів. У цей період краще обирати найщадніші процедури, уникати радикальних змін зовнішності, операцій, серйозних втручань і всього, що може вплинути на енергетику тіла.
Після сонячного затемнення 17 лютого відкривається коридор затемнень, який триватиме до 3 березня. Це період підвищеної чутливості, коли тіло і психіка реагують тонше, ніж зазвичай. Будь-які радикальні втручання можуть порушити внутрішній баланс, посилити стрес або дати нестабільний результат. У коридорі затемнень важливий м’який догляд, відновлення, відпочинок і дбайливе ставлення до себе.
Це час, коли важливо не «ламати» себе, а слухати. Не змінювати форму, а зміцнювати основу. Не втручатися, а дозволити внутрішнім процесам завершитися природно.
24 лютого — особливо напружений і чутливий день
Він є серединною точкою між двома затемненнями. В астрології така середина коридору затемнень вважається моментом максимального енергетичного тиску: процеси, запущені першим затемненням, досягають кульмінації, а те, що повинно змінитися, починає виявлятися найрізкіше. Цього дня:
посилюються емоційні реакції
зростає вразливість тіла і психіки
інтуїція загострюється, але логіка може давати збої
зовнішні події стають менш передбачуваними
будь-які втручання, рішення і ризики можуть мати непропорційно сильні наслідки.
У коридор затемнень простір немов «ламає старе», підштовхуючи до внутрішніх і зовнішніх змін. Тому важливо діяти максимально обережно, уникати перевантажень, конфліктів, експериментів із зовнішністю і здоров’ям, а також не ухвалювати рішень під тиском емоцій.