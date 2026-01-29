ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
83
Час на прочитання
4 хв

Календар здоров’я, краси та стрижок на лютий 2026 року

Лютий починається потужно й емоційно з повні у Леві 2 лютого.

Автор публікації
Марина Скаді
Календар здоров'я, краси та стрижок на лютий 2026 року

Календар здоров'я, краси та стрижок на лютий 2026 року / © Credits

Це яскрава, вогняна, драматична повня, яка посилює емоції, бажання проявитися, виділитися, заявити про себе. Після цього Місяць починає убувати, і енергія поступово зміщується від сплесків до спокійнішого, практичнішого та більш очищувального режиму, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Однак спокій буде відносним: 17 лютого на нас чекає сонячне затемнення у Водолії, яке відкриває коридор затемнень до 3 березня. Це час, коли будь-які втручання в тіло, зовнішність і енергетику варто мінімізувати. Затемнення завжди спотворюють сприйняття, посилюють емоційні реакції і можуть давати непередбачувані результати.

1, 2, 3 лютого — період повні у Леві

Стрижки: об’ємні, яскраві — ідеально для тих, хто хоче виразності.

Б’юті-процедури: збільшення губ, нарощування волосся і вій, створення яскравого образу.

Здоров’я: звернути увагу на серце, тиск, нервову систему; уникати перевантажень та емоційних сплесків.

4 лютого — Місяць у Діві

Стрижки: акуратні, помірні, практичні.

Б’юті-процедури: лікувальні процедури, обгортання, догляд за шкірою і тілом.

Здоров’я: ідеально для лікування зубів, імплантів, початку курсу терапії, масажу.

5, 6, 7 лютого — Місяць у Терезах

Стрижки: вирівнювання, симетричні зачіски, укладання.

Б’юті-процедури: ін’єкції для схуднення, пластичні операції, ботокс, корекція форми.

Здоров’я: процедури для усунення дефектів, робота з естетикою тіла, заспокоєння нервової системи.

8 і 9 лютого — Місяць у Скорпіоні

Стрижки: краще відкласти — підвищена емоційність, ризик невдоволення результатом.

Б’юті-процедури: живильні маски, обгортання, SPA, глибокий догляд.

Здоров’я: стабілізація психоемоційного стану, робота з внутрішнім напруженням.

10, 11, 12 лютого — Місяць у Стрільці

Можна займатися собою, але важливо пам’ятати про поміркованість — Ліліт посилює крайнощі. У ці дні краще сповільнитися, все обміркувати, знайти грамотного фахівця і тільки після цього займатися своїм здоров’ям і зовнішністю.

Стрижки: кучері, об’єм, фарбування, нарощування волосся.

Б’юті-процедури: живлення шкіри, збільшення губ, нарощування вій.

Здоров’я: помірність у їжі, дбайливе ставлення до травної системи.

13, 14, 15 лютого — Місяць у Козорозі

Стрижки: короткі, строгі, вирівнювання.

Б’юті-процедури: ін’єкції для зменшення жирових відкладень, контурні процедури, татуаж, перманентний макіяж.

Здоров’я: схуднення, лікування зубів, імпланти — все проходить ефективно.

16 лютого — Місяць у Водолії

Стрижки: експерименти, нестандартні форми, колорування.

Б’юті-процедури: апаратна косметологія, видалення волосся, регенеративна косметологія.

Здоров’я: нові методики, альтернативна медицина, інноваційні підходи, процедури регенерації організму.

17 лютого — Сонячне затемнення у Водолії. До 3 березня — коридор затемнень

У сезони затемнень будь-які втручання в тіло, зовнішність або здоров’я можуть дати результат, далекий від очікуваного. Затемнення діє як потужне енергетичне скидання: воно обнуляє старі процеси, запускає нові, але робить це хаотично, без звичної логіки. Тому цього дня краще нічого не міняти — ні стригтися, ні проводити медичні процедури, ні експериментувати із зовнішністю. Це час спостереження, а не дії.

Лише в разі нагальної потреби слід звертатися до косметологів, перукарів, стилістів, лікарів. У цей період краще обирати найщадніші процедури, уникати радикальних змін зовнішності, операцій, серйозних втручань і всього, що може вплинути на енергетику тіла.

Після сонячного затемнення 17 лютого відкривається коридор затемнень, який триватиме до 3 березня. Це період підвищеної чутливості, коли тіло і психіка реагують тонше, ніж зазвичай. Будь-які радикальні втручання можуть порушити внутрішній баланс, посилити стрес або дати нестабільний результат. У коридорі затемнень важливий м’який догляд, відновлення, відпочинок і дбайливе ставлення до себе.

Це час, коли важливо не «ламати» себе, а слухати. Не змінювати форму, а зміцнювати основу. Не втручатися, а дозволити внутрішнім процесам завершитися природно.

24 лютого — особливо напружений і чутливий день

Він є серединною точкою між двома затемненнями. В астрології така середина коридору затемнень вважається моментом максимального енергетичного тиску: процеси, запущені першим затемненням, досягають кульмінації, а те, що повинно змінитися, починає виявлятися найрізкіше. Цього дня:

  • посилюються емоційні реакції

  • зростає вразливість тіла і психіки

  • інтуїція загострюється, але логіка може давати збої

  • зовнішні події стають менш передбачуваними

  • будь-які втручання, рішення і ризики можуть мати непропорційно сильні наслідки.

У коридор затемнень простір немов «ламає старе», підштовхуючи до внутрішніх і зовнішніх змін. Тому важливо діяти максимально обережно, уникати перевантажень, конфліктів, експериментів із зовнішністю і здоров’ям, а також не ухвалювати рішень під тиском емоцій.

