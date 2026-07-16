Кармічна петля другої половини 2026 року: що на нас чекає від 23 липня

Кармічна петля другої половини 2026 року / © Credits

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Період перебування Сатурна в Овні розпочався 20 квітня 2026 року і закінчиться 16 березня 2027 року, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Ретроградний Сатурн у період від 31 липня до 6 грудня 2026 року. Це час, коли імпульсивна енергія знака стикається з вимогами структури, відповідальності та дисципліни. Овен прагне діяти швидко, прямо і не оглядаючись, а Сатурн уповільнює, змушує переглядати рішення, повертає до незавершених питань і вимагає зрілого підходу. У ретрофазі ця різниця посилюється, створюючи напруженість між бажанням рухатися вперед і необхідністю зміцнити фундамент.

Коли Сатурн переходить у ретроградну фазу, він піднімає ті питання, які були порушені раніше, але так і не були доведені до кінця. Це можуть бути робочі процеси, юридичні справи, фінансові зобов’язання, питання відповідальності перед родиною чи суспільством. У Овні ретрофаза особливо підкреслює теми ініціативи, лідерства, самостійності та особистої позиції: усе, що було зроблено поспішно або без системи, потребує перегляду.

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Овен — знак дії, а Сатурн — планета меж. У ретрофазі людина стикається з ситуаціями, де необхідно чітко визначити свої обов’язки, переглянути способи взаємодії з авторитетами, структурувати плани та відмовитися від імпульсивних кроків. Це час, коли зовнішні обставини можуть сповільнюватися, створюючи відчуття перешкод, але саме завдяки цьому формується стійкість і внутрішня опора.

Сатурн у знаку Овна перебуває у стані падіння, що означає невідповідність його природи умовам цього знака. Овен діє імпульсивно, швидко, прямо, а Сатурн вимагає структури, витримки, часу та послідовності. Коли планета опиняється в падінні, її функції виявляються складніше: дисципліна дається через зусилля, відповідальність — через необхідність, а будь-які спроби прискорити процеси зустрічають опір. У Овні Сатурн ніби змушений працювати в середовищі, яке не підтримує його принципи, і це створює внутрішнє напруження.

Ретрофаза підсилює кармічний складник

Коли Сатурн переходить у ретроградний рух, його вплив стає особливо кармічним. Ретрофаза піднімає незавершені теми минулого, повертає до наслідків колишніх рішень і змушує переглядати фундаментальні структури життя. У спаді ця кармічність відчувається сильніше: Сатурн підкреслює ті моменти, де людина діяла імпульсивно, поспішно або безсистемно.

Ретроградний Сатурн — це період, коли можна повернутися до моментів вибору та пройти їх заново, але вже більш зрілим чином, і зміцнити життєву структуру. У такій фазі планета допомагає побачити слабкі місця, завершити незавершені процеси, зміцнити структуру життя та підготувати ґрунт для подальшого зростання. Кармічність періоду — це можливість виправити те, що раніше було зроблено поспішно або без підґрунтя.

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Особливо сильно ретрофаза відчувається у тих, у кого Сонце, Місяць, Венера або Марс перебувають в Овні. Сатурн проходить через ці точки, створюючи необхідність переглянути звичні моделі поведінки, стосунки, емоційні реакції та способи досягнення цілей. Це період, коли внутрішні суперечності стають помітнішими — щоб їх можна було опрацювати.

Головне завдання цього періоду

Ретроградний Сатурн у Овні змінює напрямок розвитку. Він допомагає відмовитися від зайвого та підготувати ґрунт для подальшого зростання. Це час, коли важливо не поспішати й ухвалювати рішення, які витримають випробування часом.

Коли починається і закінчується петля

Початок циклу: 20 квітня 2026 року, у 8° Овна

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Ретроградність: 31 липня — 6 грудня 2026 року

Стаціонарність:

23–30 липня — перехід у ретро (найнапруженіші дні)

7–14 грудня — перехід у режим «директ»

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Завершення циклу: 16 березня 2027 року, у 15° Овна.

Саме ці точки — початок, поворот і завершення — формують кармічну дугу, в якій розкриваються причини та наслідки, повертаються незавершені теми й відбувається глибока перебудова.

Для кого цей період є особливо важливим

1. Люди з натальними планетами в Овні (7°–16°)

Сонце, Місяць, Венера — найбільш чутливі точки.

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Марс і Меркурій — меншою мірою, але теж мають значення.

Саме ця зона знака зазнає максимального тиску петлі.

2. Повернення Сатурна

Народжені у квітні 1996 року — лютому 1999 року

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Народжені у березні 1967 — квітні 1969

Для них цей період стає кармічним випробуванням.

3. Люди з кармічними точками в Овні

Нісхідний або Східний Місячний вузол, Ліліт — підсилюють теми відповідальності, наслідків, взаємодії з законом та системою.

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Головні завдання цього періоду

1. Структурування та реорганізація

Сатурн «стискає простір», змушуючи відмовитися від зайвого та зміцнити фундамент.

Це час, коли доводиться багато чого переглядати, спрощувати та впорядковувати.

2. Повернення до минулого досвіду

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Особливо щодо подій літа 2025 року, коли Сатурн уперше увійшов у знак Овна.

Тоді були надані перші підказки, але багато хто не наважився діяти. Тепер настав час повернутися до цих тем.

3. Кармічна петля

Період причин і наслідків: усе, що було розпочато, але не завершено, потребує уваги.

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Ігнорувати це неможливо — інакше фундамент «не витримає» 2027 року.

4. Робота з обмеженнями

Сатурн не ставить перешкод, але вимагає дисципліни, відповідальності та планування.

Він виявляє слабкі місця та дає можливість їх виправити.

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Юпітер у Леві пом’якшує вплив Сатурна, сприяє соціалізації, розширенню можливостей та пошуку нових шляхів. Юпітер «загоює рани», які відкриває Сатурн. Це створює умови для великих змін і виходу на новий рівень.

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