Кармічні місячні вузли у знаках Лева та Водолія від 27 липня 2026 року до 27 березня 2028 року / © Credits

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Спадний вузол залишає знак Діви — і входить у знак Лева.

Висхідний вузол залишає знак Риб — і входить у знак Водолія.

До 27 березня 2028 року саме Лев і Водолій опиняться під особливим впливом кармічних точок зодіаку. Про півтора року, протягом яких ці два знаки проходитимуть через інтенсивний період переосмислення, звільнення та нового покликання, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

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Але це стосується не лише представників цих знаків. Це стосується всіх нас.

Що таке Місячні вузли

Місячні вузли — це точки перетину орбіти Місяця з площиною екліптики. Невидимі, але потужні. Астрологи називають їх «кармічною віссю» — тому що вони вказують на те, від чого ми відходимо, і на те, до чого рухаємося.

Низхідний (Південний) Вузол символізує минуле. Те, що вже напрацьовано, звичне, зручне. Місце, звідки ми прийшли — і куди легко повернутися, якщо страшно йти вперед. У знаку Південного Вузла зосереджені накопичені вміння минулих втілень.

Висхідний (Північний вузол) вказує на майбутнє. Незнайома територія, до якої тягне і яка водночас лякає. Те, чого потрібно вчитися заново. Напрямок зростання — як особистого, так і колективного.

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Коли Вузли змінюють знаки — змінюється вектор. Те, що потребувало опрацювання, отримує звільнення. Те, що спало, отримує заклик до пробудження.

Вісь Місячних вузлів рухається проти ходу Сонця, тобто протягом попередніх 1,5 року кармічні вузли переміщувалися знаками Діви та Риб. Перш ніж говорити про те, до яких знаків увійшли Вузли, важливо зрозуміти, з яких вони вийшли. Адже це звільнення.

Південний вузол виходить із знака Діви

Останні півтора року Південний Вузол перебував у Діві — знаку аналізу, служіння, самовдосконалення та ретельної праці. Діва несла на собі кармічний тягар: втрати, відпрацювання, болісні уроки через здоров’я, роботу та відчуття, що «недостатньо добре». Вимоги до себе були величезними. Прискіпливість — до себе й до життя — досягала межі.

27 липня це закінчується.

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Південний вузол відходить — і Діва звільняється від кармічного тиску, від відчуття, що потрібно нескінченно відпрацьовувати й виправляти. Період важких уроків через критику, хвороби та недосконалість для Діви — завершився. Наступний подібний етап — через 18,5 року.

Це справжнє звільнення для всіх, у кого в знаку Діви перебувають натальні планети.

Північний вузол залишає знак Риб

Півтора року Північний Вузол закликав представників знака Риб розчинитися — у духовності, у служінні, у прийнятті того, що є. Це був шлях через смиренність і віру без доказів. Важливий шлях — але не простий. Тепер цей заклик відходить. Риби можуть видихнути. Іспит складено.

Південний вузол входить у знак Лева: настав час зняти корону

Південний вузол у Леві — це сигнал для представників знака Лева: те, що було твоєю силою, може стати твоєю пасткою.

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Лев вміє сяяти, бути на сцені, вести за собою, надихати, займати центральне місце. Але Південний вузол у Леві каже: якщо ти занадто міцно тримаєшся за це — ти застряг.

Залежність від оплесків. Нездатність ділитися владою. Лідерство заради статусу, а не заради сенсу. Творчість заради визнання, а не заради натхнення. Все це — тіні Лева, які Південний Вузол робить особливо помітними протягом найближчих півтора року.

Для Лева це час відмовитися від потреби бути головним. Не втратити себе — а усвідомити, що справжня сила не потребує постійного підтвердження.

Парадоксально: саме тоді, коли Лев перестає потребувати сцени, — він починає жити й надихати інших по-справжньому.

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Північний вузол входить у знак Водолія: заклик до справжньої свободи

Північний вузол у Водолії — це колективний заклик. Запрошення — для Водолія і для всіх нас — рухатися в бік справжньої свободи, майбутнього та приналежності до чогось більшого, ніж особистий інтерес.

Водолій і без того є знаком майбутнього. Він мислить на десятиліття наперед, бачить системи там, де інші бачать деталі, знає, як має бути — і страждає від того, що все відбувається інакше.

Північний вузол у Водолії підсилює цей імпульс і надає йому кармічного значення: зараз важливо не просто мріяти про майбутнє, а будувати його. Не просто знати, як має бути, а робити крок.

Це заклик до Водолія — перенести увагу з роздумів на реальні дії, вийти з теоретичних міркувань до практичного втілення задуманого та перейти від внутрішньої свободи до її конкретного вираження, яке вимагає рішучості та виходу на перший план. Важливо не залишатися лише в ідеї чи концепції, а втілити задумане в конкретних діях.

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І це нагадування кожному з нас про те, що настав час визначити головне та відповісти на важливе запитання: у якій сфері вашого життя ви вже бачите майбутнє, відчуваєте його напрям — але все ще відкладаєте перший крок?

Особливий період: вікові групи 17,5 — 19, 36,5 — 38 та 54,5 — 56 років

Місячні вузли роблять повний оберт зодіаком приблизно за 18,5 року. Це означає, що через такий проміжок часу вузли повертаються в те саме положення, в якому перебували в момент вашого народження.

Ці періоди називаються поверненням Місячних вузлів — і вони вважаються одними з найважливіших та найвирішальніших у житті людини. Те, у якому напрямку ви рушите зараз, визначає траєкторію надовго.

Вісь Місячних вузлів у знаках Лева та Водолія підкреслює питання миру, єднання, людства.

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Наступна зміна осі Місячних вузлів відбудеться 27 березня 2028 року: вузли перейдуть у знаки Рака та Козорога. Але те, що буде пережито й освоєно в період руху знаками Лева та Водолія, залишиться як фундамент.

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