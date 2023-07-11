Кармічні Місячні вузли в Овні та Терезах від 18 липня 2023 року до 12 січня 2025 року: що принесе цей період

18 липня розпочинається новий соціальний цикл. Цього дня Місячні Вузли змінюють вісь знаків зодіаку: Вузол, що сходить, входить у знак Овна, а той, який спадає, відповідно, в знак зодіаку Терези.

Від 18 липня 2023 року до 12 січня 2025 року Місячні Вузли переміщатимуться віссю взаємин, що є сприятливим показником для усунення наявних конфліктів, зокрема між державами. Починається час домовленостей, поновлення зв'язків на всіх рівнях, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Місячні Вузли характеризують соціальні процеси та суспільні настрої. У попередні 1,5 року (від 18.01.22 до 17.07.23) переміщувалися віссю ресурсів та трансформацій Телець – Скорпіон. У цей час відбулися кардинальні зміни в усьому світі через руйнування, після яких незабаром відбудуться оновлення. Настрої у суспільстві змінюються, інакше вибудовуються системи міжнародних відносин.

Цикл обертання місячних вузлів у середньому становить 18 років, що робить їхню швидкість, порівняно з особистісними планетами, досить повільною. Висхідний Місячний Вузол пов'язаний з Юпітером, який називається в астрології планетою-благодійником. Східний Місячний Вузол енергетично схожий впливом Сатурна, планетою "великого нещастя". Ця назва дуже умовна, але Сатурн завжди вимагає самообмеження, терпіння, пунктуальності. Просто людина влаштована так, що там, де відповідальність, норми, правила – це не є комфортним.

Кармічні Місячні Вузли наголошують на загальних поняттях і явищах, не показуючи конкретну особистість, образ чи рису характеру. Доповнює таку особливість трактування місячних вузлів їхня фіктивність. Відсутність маси як реального небесного тіла описується не формою чи матеріальністю, а загальною характеристикою.

Стародавні астрологи помітили, що затемнення Сонця та Місяця відбуваються у певних точках неба, які не залишаються на місці, а переміщуються згодом за певним законом – більшу частину часу ретроградно (проти руху Сонця). Образне, виховане на міфах мислення, побачило в цих двох точках і в їхньому напрямку руху, голову та хвіст небесного Дракона, що проковтує Світила в період затемнень. Як і час "поглинає" сьогодення, роблячи його минулим.

Цікаво, що як в індійській, так і в європейській традиції, незважаючи на їхню очевидну відмінність і географічну віддаленість, йдеться саме про дракона або змію. Той вузол, в якому Місяць, перетинаючи екліптику, прямує з Південної півкулі до Північної, називають Північним або Східним (він же Голова Дракона чи Раху). Символ Північного вузла нагадує вазу без води, порожню, або глечик, перевернутий догори дном. Протилежний вузол, в якому Місяць прямує з Північної півкулі до Південної, називають Нисхідним або Південним (Хвіст Дракона, Кету). Символ Південного вузла нагадує вазу з водою або глечик, який стоїть прямо.

Лінію (вісь) Місячних вузлів у гороскопі можна порівняти з річкою життя, якою пливе кожен із нас. Течія річки спрямована від низхідного вузла до висхідного. Інакше кажучи, висхідний (Північний) вузол – це щось нове для нас. Те, що веде нас у напрямку досягнення життєвої мети, хоча навряд чи тут можна говорити про мету, яка рано чи пізно буде досягнута. Чим довше ми рухаємося у напрямку до висхідного вузла, тим більша ймовірність, що за черговим новим поворотом відкриється ще більш приваблива перспектива. Це та мета, яка завжди буде перед нами і до якої нам необхідно просуватися все життя.

Висхідний (Північний) вузол показує ті зусилля, які необхідно докласти людині, щоб визначити своє майбутнє. Виявляючи свій Північний вузол, людина створює свою індивідуальність та зміцнює свій усвідомлений розвиток. Про це символічно говорить те, що в Північній півкулі Місяць прагне до Сонця. Тому Північний вузол вважається позитивним, свідомим духовним напрямом.

Східний (Південний) вузол — пройдений шлях. Він стає все більш значущим, відчутним, збільшується в міру того, як ми рухаємося до висхідного вузла. Пройдений шлях — це щось знайоме, і хоча не завжди приємне, зате більш менш освоєне.

Минулий досвід, пов'язаний із низхідним вузлом, становить основу, фундамент для просування вперед, але він може і обтяжувати, гальмувати або тягнути назад, заважати руху вперед.

"Потік" або "річка життя" в реальних обставинах бувають представлені якимось напрямом, що задається обставинами життя, іноді суспільним перебігом, групою людей, з якою людина себе співвідносить. У Південному Вузлі Місяць символічно повертається спиною до сонячного впливу та потрапляє у зону матеріальності, статичності.

Властивості осей або пар знаків зодіаку яскраво виявляють себе. Ця особливість та взаємозв'язок протилежних за якостями знаків обґрунтована однаковими складовими – планетами, які формують структуру протилежних знаків. Пропорції та кількість тієї чи іншої енергії, виявленої планетами, і визначають відмінні риси кожного знака.

Овен – Терези (1-й та 7-й знак, чоловічі) – це особиста вісь, або вісь взаємодії, взаємин. Ці знаки реалізують себе на особистому рівні: Овен як лідер, воїн, ініціатор всього нового, Терези як уміння жити в суспільстві, дотримуватися законів. Овен – занепокоєння, боротьба, безкомпромісність, а Терези – спокій, гармонія, компроміси. Без доповнюючого впливу Терезів, Овен стає грубим, невживливим, агресивним, несправедливим. А Терези, без протилежних впливів Овна, стають ледачими, байдужими, інертними. Таким чином, у будь-якій полярності обидва знаки одночасно суперечать і взаємно доповнюють одне одного, перебувають у боротьбі та взаємозв'язку. Складові планети осі Овен — Терези: Марс, Венера, Сонце, Сатурн.

Східний вузол в Овні – Східний вузол у Терезах у період від 18 липня 2023 року до 12 січня 2025 року допоможе порозумітися з партнерами, як в особистому житті, так і в масштабах міждержавних дипломатичних зв'язків. Світ проходить черговий етап на шляху вдосконалення. Попередні транзити такого положення кармічних місячних вузлів віссю Овен — Терези, такі:

07.07.1930 – 27.12.1931

22.01.1949 – 26.07.1950

20.08.1967 – 20.04.1969

09.05.1986 – 03.12.1987

26.12.2004 – 22.06.2006

У найближчі 1,5 року відбудуться серйозні геополітичні зміни: з'являться нові лідери та домінантні країни, утворяться нові союзи, що спричинить перерозподіл центрів сили між різними державами та міждержавними об'єднаннями.

Кармічні Місячні вузли віссю взаємин змушують враховувати інтереси інших людей, націй, культур та традицій, поважати їхні бажання та вибір. Це період, коли кожен з нас розвиває в собі здатність поступатися, йти на компроміс, але не розчиняючись в іншій людині, а зберігаючи свою індивідуальність. Тільки в цьому разі можна досягти балансу як в особистому житті, так і в усьому світі.

Вузол, що сходить в Овні, в першому знаку Зодіаку, закликає навчитися бути самостійним і рішучим: самому задавати імпульс, проявляти волю і діяти. Навчитися відмовляти, не йти на поводі чужої волі. Саме під час такого транзиту можна усвідомити правильність чи неправильність свого шляху. Але це можливо лише через людей, яких ми зустрічаємо на своєму життєвому шляху, оскільки ці люди, по суті, відбивають наші кармічні завдання.

Оскільки Висхідний Вузол діє за принципом Юпітера, то очікується розширення за сферами, пов'язаними зі знаком Овна: спорт, військова справа та розробка сучасної зброї, робота спецслужб, оборонне виробництво, металургійна промисловість. Насамперед це нові починання, формування абсолютно нових об'єднань, військових альянсів із метою посилення захисту від агресивних держав.

Східний Місячний Вузол впливає за жорсткими правилами Сатурна, тобто приводить у дію причинно-наслідкові обставини, порушує кармічні теми. Сатурн — Владика Часу, Суворий Вчитель. Ця планета не дає поблажок, на відміну Юпітера, часто обмежує в діях, створює перешкоди і затримки. Низкий Вузол у Терезах активізує раніше невирішені питання у сфері партнерства та міжнародних взаємин.

Транзит Місячних Вузлів віссю Овен — Терези, насамперед, вплине на представників цих же знаків зодіаку. Також, якщо в Овні або Терезах перебувають особисті планети, Місяць та інші важливі елементи гороскопу, то ваше життя не буде колишнім після завершення цього транзиту. Докладніше про майбутні події та про те, як до них підготуватися, можна дізнатися на консультації у астролога.

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