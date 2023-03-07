"Карта смерті": таролог Гордєєв дав прогноз для прифронтових областей і назвав найнебезпечніший регіон

Український таролог і екстрасенс Макс Гордєєв зробив прогноз на найближчий місяць для прифронтових міст і областей нашої держави.

Про це він розповів у своєму youtube-каналі.

Луганщина

"Я бачу, що "купують" якусь людину, яка відповідальна за те, щоб цей регіон звільнився. Туз пентаклей говорить мені про те, що був або буде хабар. Також я бачу дуже сильні зміни, які продовжують складну ситуацію з містом і областю. Єдине хороше в цьому всьому пеклі – те, що там є люди, які вірять в те, що Луганськ і область знову будуть українськими", – сказав Макс Гордєєв.

Донецька область

За словами таролога, ситуація в Донецькій області трохи краща. ЗСУ в цьому регіоні зможуть просунутися вперед завдяки допомозі від міжнародних партнерів, яка може надійде вже в середині місяця.

"Випадає жахлива карта, яка говорить, що поки що цей регіон знаходиться в негативному аспекті. Але надалі я бачу позитивні карти. Є проблиски того, що наші військові пробиваються. Я бачу, що в березні цей регіон потихеньку буде очищатися від нечисті. Карти показують, що є якесь об'єднання. Люди почали розуміти, що все добре, що Україна прийде, що Україна – це те, що їм якраз потрібно", – зазначив Гордєєв.

Запоріжжя

"Напевно, найболючіший регіон за останні 3-4 місяці. Протягом наступних трьох місяців регіон може звільнитися від усіх негативних аспектів. Там зараз відбувається дуже багато захисних операцій. Люди там зараз перебувають в дуже негативному енергетичному полі", – розповів екстрасенс.

Харків і область

За його словами, економічна ситуація з Харковом зараз дуже важка.

"Люди все одно повертаються додому. В шостому місяці буде якась дуже крута подія, яка змінить негативну ситуацію. Догори піднімається енергія і це дуже класно. Я бачу карту імператора, що символізує стабільність і бачу вашого мера на троні, який намагається розрулити цю ситуацію", – говорить Макс Гордєєв.

Дніпропетровщина

"Дніпро і область у березні будьте дуже уважні. Можливі прильоти і прильоти дуже сильні. Ситуація енергетично важка. Треба попрацювати людям з їхніми переживаннями", – сказав таролог.

Херсонщина

"Знову випадає негатив – карта смерті. Ви – незламні, пам'ятайте про це. Ситуація важка. Це говорить про те, що нічого доброго у березні у цьому регіоні не станеться. Але сподіваємося, що літо виправить цю ситуацію", – зазначив Гордєєв.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше півфіналіст 20 сезону Міжнародної битви екстрасенсів Роман Шептицький заявив, що березень буде визначальним в плані подальших бойових дій.

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