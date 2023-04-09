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"Катастрофічний період": астролог Влад Росс про те, яким буде для українців квітень

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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"Катастрофічний період": астролог Влад Росс про те, яким буде для українців квітень

Фото: Pexels

За словами астролога, період від 18 до 21 квітня буде катастрофічним.

Відомий український астролог Влад Росс розповів, яким для українців буде квітень.

Про це він сказав в інтерв'ю "УНІАН".

"У квітні відбудеться жахливе кільцеве сонячне затемнення в день народження Гітлера, 20 квітня. Нічого хорошого ця дата не віщує. На Землі можуть відбуватися землетруси, урагани, може бути нестійка погода. Це досить контрастний місяць. Найголовніше – в квітні буде ретроградний Меркурій, з 21 числа", – каже Влад Росс.

За словами астролога, якщо першій половині місяця ще є сенс затівати якийсь бізнес, організовувати важливі зустрічі, то у другій краще скасувати всі покупки і поїздки. Зокрема, він радить обмежити пересування автомобілями та поїздами.

"Тому що період від 18 до 21 квітня буде катастрофічним. Береженого Бог береже, тому варто бути дуже обережними", – підсумував Росс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологиня Ольга Медвецька передбачила, коли закінчиться війна Росії проти України.

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Дата публікації
Перегляди
1109
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