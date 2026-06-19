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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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49
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Хірон у Тельці від 20 червня 2026 року до 5 травня 2034 року: що на нас чекає в цей період

20 червня 2026 року о 00:22 за київським часом Хірон входить у земний знак Тельця, де цей астероїд є другим управителем і продовжуватиме свій транзит до 5 травня 2034 року.

Автор публікації
Фото автора: Марина Скаді Марина Скаді
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Хірон у Тельці від 20 червня 2026 року до 5 травня 2034 року

Хірон у Тельці від 20 червня 2026 року до 5 травня 2034 року / © Associated Press

Попереду — вісім років зцілення через тіло, цінності та право на існування. Протягом цього часу одна й та сама рана — тілесна, матеріальна, екзистенційна — буде розкриватися, усвідомлюватися і поступово перетворюватися на мудрість, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Хірон рухається повільно. Повний оберт навколо Сонця триває близько 50 років. У кожному знаку він перебуває від 4 до 8 років — залежно від еліптичності орбіти.

Міфологія Хірона

Хірон з’явився на світ у результаті союзу, якого не мало бути. Кронос — титан часу, батько олімпійських богів — запалав пристрастю до німфи Філіри. Щоб приховати зраду від своєї дружини Реї, він набув вигляду коня. Так був зачатий Хірон — напівкінь, напівлюдина. Коли Філіра побачила новонароджену істоту, вона жахнулася й попросила богів перетворити її на що завгодно, аби тільки не залишатися матір’ю цієї істоти. Боги виконали її прохання — вона стала липою.

Хірон народився відкинутим матір’ю. Небажаним. Істотою, сама поява якої була результатом обману. Це перша рана Хірона — рана відторгнення під час народження. Рана, в якій він не був винен. І яка, тим не менш, визначила всю його долю.

Незважаючи на це — а може, саме завдяки цьому — Хірон став найвидатнішим наставником свого часу. Він не був схожий на інших кентаврів. Ті були дикими, агресивними, керованими інстинктами. Хірон був мудрим, освіченим, милосердним. Його вчителями були Аполлон та Артеміда — боги світла, мистецтва та полювання. Від них він успадкував знання з медицини, музики, пророцтва, бойових мистецтв і філософії.

У нього навчалися найвидатніші герої Греції: Ахілл, Ясон, Асклепій, Геракл, Тесей. Хірон був тим, хто перетворював необроблену силу на мудрість. Тим, хто з поранених робив цілителів.

Парадокс Хірона: він міг зцілювати інших — але не міг зцілити себе.

Одного разу Геракл — один із його улюблених учнів — випадково поранив Хірона отруєною стрілою. Стріла була просочена отрутою Лернейської гідри, проти якої не існувало протиотрути.

Хірон був безсмертним. Він не міг померти від рани. Але й зцілитися теж не міг. Безсмертя перетворилося на прокляття: вічний, невгамовний біль без можливості ані померти, ані зцілитися.

Це друга і головна рана Хірона — рана, яку неможливо вилікувати знаннями. Можна знати все про медицину — і не мати ліків для себе. Можна допомагати іншим — і страждати самому.

Вихід з’явився несподівано. Прометей — титан, який подарував людям вогонь і за це був прикутий до скелі, — теж страждав. Щодня орел викльовував йому печінку, а щоночі вона відростала знову.

Закон богів говорив: Прометей буде звільнений, коли безсмертний добровільно віддасть своє безсмертя і погодиться померти замість нього. Хірон погодився. Він відмовився від безсмертя з милосердя та мудрості. Він помер. І був поміщений на небо як сузір’я Кентавра — або, за іншою версією, як сузір’я Стрільця.

В астрології Хірон — це небесне тіло, що розташоване між Сатурном та Ураном. Це не планета в класичному розумінні — астероїд, або, точніше, кентавр (мале тіло з нестабільною орбітою). Його природа відображає архетип існування між світами — між структурою Сатурна та свободою Урана, між скінченним і нескінченним, між болем і мудрістю, між пораненим і цілителем.

У натальній карті Хірон вказує:

  • де розташована глибинна рана, часто отримана в дитинстві або принесена з минулих життів

  • де людина почувається «не такою», неповноцінною, відкинутою

  • де вона водночас володіє винятковим даром — саме тому, що знає цей біль зсередини

  • як ця рана може стати шляхом до зцілення інших.

У класичній астрології Телець перебуває під впливом Венери. Однак у низці астрологічних традицій Хірону відводиться роль другого управителя Тельця — і для цього є вагомі підстави.

Телець — знак тіла, землі, матерії, відчуттів. Знак, який вчить нас сприймати фізичну реальність як даність. Бачити цінність у тому, що є тут і зараз.

Хірон — це мудрець, що живе в тілі. Кентавр — істота, яка поєднує в собі тваринне (інстинкт, природу, тіло) і людське (розум, культуру, душу). Він не може відокремити одне від іншого. Його рана — тілесна. Його мудрість — через тіло. Коли Хірон перебуває в Тельці — він ніби повертається додому.

Телець і Хірон разом утворюють особливий архетип: мудрець, який цінує прості речі — адже колись був їх позбавлений.

У період перебування Хірона в Тельці світова спільнота зіткнеться (і вже стикається) із загостренням таких питань:

  • доступ до базових ресурсів (вода, їжа, житло)

  • економічної нерівності як системної травми

  • ставлення людства до землі — як до ресурсу для експлуатації чи як до живої істоти.

Це колективна рана, пов’язана з питанням: чи має кожна людина право на базову безпеку та достаток? А якщо ні — то чому?

Екологічні теми припиняють бути абстрактними і стають особистими. Зміна клімату, вимирання видів, деградація ґрунтів, продовольча криза — все це виходить на рівень колективного болю, який вже неможливо ігнорувати.

Хірон пропонує чесний погляд на рану — і пошук зцілення через переосмислення того, як людство ставиться до землі. Це епоха, коли «загоєння землі» стає буквальним завданням.

Хірон — поранений цілитель. У Тельці його теми — тілесні. Не дивно, що період перебування Хірона в Тельці збігається з глобальними викликами у сфері охорони здоров’я.

Телець керує грошима та фінансовими системами. Хірон тут ставить болісне запитання: на чому насправді ґрунтується вартість? У найближчі 8 років традиційні фінансові моделі зазнаватимуть серйозних випробувань. Криптовалюти, цифрові активи, питання про роль золота та матеріальних цінностей, інфляція як колективна тривога — все це особливо актуально.

Люди усвідомлюють: те, що здавалося міцним і надійним, виявляється ілюзією. І потрібно знайти нове розуміння цінності та безпеки — більш реальне, менш залежне від зовнішніх систем.

Покоління, яке народиться в період транзиту Хірона по Тельцю, принесе з собою особливу мудрість у ставленні до тіла, до природи, до простих речей. Вони знатимуть ціну базової безпеки — саме тому, що ця безпека не була для них чимось само собою зрозумілим.

Контакт із природою — безпосередній, регулярний контакт із землею, рослинами, тваринами — один із найпотужніших інструментів хіронічного зцілення в Тельці.

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