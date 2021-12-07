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Китайський гороскоп на 2022 рік: що принесе Синій Водяний Тигр усім знакам китайського гороскопу

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Китайський гороскоп на 2022 рік: що принесе Синій Водяний Тигр усім знакам китайського гороскопу

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На зміну року Білого Металевого Бика приходить рік Синього Водяного Тигра, який триватиме від 1 лютого 2022 року до 23 січня 2023 року. Що він принесе дванадцятьом знакам китайського гороскопу?

На зміну року Білого Металевого Бика приходить рік Синього Водяного Тигра, який триватиме від 1 лютого 2022 року до 23 січня 2023 року. Що він принесе дванадцяти знакам китайського гороскопу?

Пацюк (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032)

© Getty Images
Getty Images

Пацюк навряд чи отримає якусь допомогу від Тигра – у них різні не лише вагові категорії, а й світогляд, а також пов'язана з ними система координат, тож сподіватися представниця знака зможе лише на себе. Але її це не лякає, оскільки вона впевнена, що подолає будь-яку життєву ситуацію. Головне — не витрачати гроші даремно, навпаки, демонструвати свою фірмову практичність, ощадливість і запасливість, тоді до фінішу наступного року представниця знака прийде з активами, що значно збільшилися.

Бик (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

© Getty Images
Getty Images

Бика немає серед фаворитів Тигра – він дратує господаря року своєю прямолінійністю та безкомпромісністю. Якщо представник знака хоче досягти успіху – передусім у професійній сфері – йому доведеться перестати перти, як його тотемна тварина, на ворота і попрацювати: навчитися гнучкості, спритності та вміння підлаштовуватися під мінливі обставини. Освоївши ці – не властиві йому – вміння, він зможе просунутися службовими сходами і стати відомою людиною у своїй справі: слава ще нікому не завадила.

Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

© Getty Images
Getty Images

Тигр, як і належить господареві року, є його головним бенефіціаром: за що б він не взявся, йому все вдаватиметься легко і без зусиль. Проте зірки рекомендує йому звернути особливу увагу творчій сфері, навіть якщо їхня професія не пов'язана з креативом: їм, як решті представників знака, бажано спробувати себе в новій сфері діяльності – літературі, музиці, живопису і навіть акторській майстерності. В особистому житті приємні зміни чекають на тих, хто досі самотній: їм вдасться зустріти не тільки кохану людину, а й однодумця.

Кіт (кролик) (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

© Getty Images
Getty Images

Котам (кроликам), які є для Тигра близькими родичами, фортуна сприятиме практично у всіх сферах життя, щоправда, за однієї умови: їм не варто розраховувати на небесну манну – щоб отримати бажане, доведеться попрацювати. У взаєминах із близькими людьми важливо бути обережними: запаморочення від успіхів, отримане після завершення особливо успішних проєктів, може підштовхнути представників знака до різких висловлювань і образливих для навколишніх вчинків, недивно, якщо вони відреагують різко — аж до розриву взаємин.

Дракон (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

© Getty Images
Getty Images

Драконам, у яких з Тигром існує взаємна симпатія, зірки рекомендують максимально уважно поставитися до людей, які цього року опиняться у ближньому колі їхнього спілкування. Нові знайомі відіграють важливу роль, насамперед у професійній сфері представників знака – для цього їм доведеться задіяти всі свої зв'язки, але протекцію, як відомо, поки що ніхто не скасовував. Щодо особистого життя, то тут різких змін не передбачається, але, можливо, це і на краще – буде час на роздуми, які дозволять зрозуміти, що варто робити, а з чим краще зачекати.

Змія (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

© Getty Images
Getty Images

Змії, з якою у Тигра дуже натягнуті стосунки, не так просто буде досягти цілей, які вона перед собою поставила. Швидше за все, їй доведеться вийти із зони комфорту і підлаштуватися під обставини, що знову відкрилися, в іншому разі на талан у справах не варто і розраховувати. Можливо, спочатку представникам знака буде складно, але через короткий час вони втягнуться в цей процес і навіть отримуватимуть від нього задоволення. Та й результат, коли їм вдасться прийти до фінішу першими, поклавши на обидві лопатки всіх своїх конкурентів, буде вартувати витрачених зусиль.

Кінь (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

© Getty Images
Getty Images

Кінь, що входить до тріумвірату разом із близькими йому по крові Тигром і Собакою, може розраховувати на прихильність господаря року, який намагатиметься допомогти у всіх затіяних нею справах. Однак сказане вище не означає, що Тигр все піднесе представниці знака на блюдечку з блакитною облямівкою – на життєві та професійні виклики їй доведеться реагувати максимально швидко та рішуче, зате і перемога, яку вона зможе здобути над будь-якими обставинами, дасть їй привід для задоволення собою та своєю життям.

Коза (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

© Getty Images
Getty Images

Козі, у якої з Тигром, м'яко кажучи, натягнуті стосунки, доведеться попрацювати, щоб отримати все, що вона запланувала на наступний рік. У відносинах з оточенням – як начальством, так і близькими людьми – потрібно використовувати акторські якості, які представниця знака має від народження. Маленькі спектаклі, які їм цілком до снаги показати, допоможуть досягти успіху у професійній діяльності та уникнути напруженості в особистому житті. Головне, щоразу увійшовши в образ, не забути вийти з нього – оточення це може стомити.

Мавпа (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

© Getty Images
Getty Images

Мавпі, яка викликає у господаря року роздратування, бажано якнайрідше траплятися йому на очі. Зробити це можна одним-єдиним способом: зосередитися на якомусь важливому для них занятті – найкраще професійної якості – і займатися ним, не підводячи голови. Так і кар'єрними сходами можна буде просунутися, і гніву господаря року не викликати – він представницю знака просто не помітить. Для підтримки фізичної форми в ідеальному стані зірки радять почати сповідувати здоровий спосіб життя – насамперед звернути увагу на заняття спортом та харчування.

Півень (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

© Getty Images
Getty Images

Півню, з яким у Тигра вимушений і натягнутий нейтралітет, важливо пам'ятати про те, що добре працює лише той, хто добре відпочиває. За будь-якої більш-менш зручної можливості потрібно одразу ж вирушати у відпустку, навіть якщо на неї можна буде виділити всього лише кілька днів. Особливих успіхів у професійній діяльності чекати не доводиться, але й провалів не буде, а це вже важливо. В особистому житті необхідно дорожити наявними взаєминами: розладнати їх зараз дуже легко, а от відновити — або відшукати і побудувати нові — практично неможливо.

Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

© Getty Images
Getty Images

Собаці, незважаючи на дружбу з Тигром (вона входить у тріумвірат із ним і Конем), господар року нічого не піднесе на блюдечку з блакитною облямівкою. За свої права та досягнення йому доведеться поборотися, до того ж активно використовуючи водночас свої "зуби" та "кігті", в іншому разі випередять інші — більш спритні — колеги та конкуренти. У стосунках з коханою людиною теж не варто очікувати милості від природи: закоханій представниці знака можна – і потрібно – робити перший крок назустріч людині, яка їй небайдужа, і тоді наступний рік стане початком сімейного – щасливого – життя.

Свиня (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2018, 2031)

© Getty Images
Getty Images

Свині, яку пов'язує з Тигром сильна – хоч і таємна – симпатія, зірки рекомендують зосередитися на професійній діяльності – саме тут на неї чекають найцікавіші події. Втім, ті, хто розраховує на вдале просування кар'єрними сходами та новою посадою – у вигляді вишеньки на торті, можна не турбуватися – успіх чекатиме на інноваційні проєкти: тому зосередитися потрібно саме на них. У взаєминах зі своєю другою половинкою необхідно уникати ревнощів — приводу для неї однаково не буде, а в сімейному житті може утворитися глибока тріщина, яку не загладиш.

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