Китайський гороскоп за знаками на 2024 рік Зеленого Дерев'яного Дракона

На зміну року Чорного Водяного Кота приходить рік Зеленого Дерев'яного Дракона, який, за китайською традицією, розпочнеться 10 лютого 2024 року і закінчиться 28 січня 2025 року.

Про те, що він принесе дванадцяти знакам китайського гороскопу, розповідає астрологиня Людмила Булгакова.

Пацюк (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Пацюк / Фото: Getty Images

Пацюк, незважаючи на те, що він має неприємні – або незрозумілі для господаря року – якості, і Дракон – приязні, а не вороже налаштовані одне до одного. Наступного року представники знака отримають свободу дій, якою мають право розпорядитися так, як вважають за потрібне. Вони зможуть досягти успіху в будь-якій життєвій сфері, звісно, за наявності працьовитості, завзятості та вправності – перешкод їм ніхто не чинитиме, а, отже, треба скористатися щасливим шансом.

Бик (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Бик / Фото: Getty Images

Бик, головними якостями якого є практичність і, як наслідок, приземленість, не викликає у Дракона доброзичливості, та це не означає, що представникам знака варто побоюватися господаря року. Навпаки, вони можуть розраховувати на серйозні досягнення у бізнесі й фінансах, але лише в разі, якщо вони виявлять свою силу волі та фірмову завзятість у досягненні мети. Тривалий відпочинок цього року для Бика не передбачений, але він цьому лише зрадіє.

Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Тигр / Фото: Getty Images

Тигр не є другом Дракона, але між ними існує взаємна симпатія, яка багато в чому визначить життя представників знака наступного року. На перший план у Тигрів вийде професійна діяльність, в якій їм необхідно ставити найсміливіші та найамбітніші цілі – чим відчайдушнішими вони будуть, тим легше виявиться їх досягти. Можлива довгоочікувана зміна місця проживання, а ось любовних авантюр треба уникати – до добра вони не доведуть.

Кролик (Кіт) (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Кролик / Фото: Getty Images

Кролики зможуть – і захочуть – зосередитися на особистому житті: у бізнесі й фінансах усе стабільно, тому саме час подумати – залежно від ситуації, що склалася – про створення сім'ї або появу довгоочікуваної дитини. З такими планами нерозривно пов'язана турбота про власну оселю – збільшення її площі за рахунок купівлі або обміну та ремонту. Нові романи Кроликам необхідно заводити з обережністю: що яскравіше вони "палатимуть", то швидше "згаснуть".

Дракон (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Дракон / Фото: Getty Images

Для Дракона, як і належить господареві року, загориться "зелене світло" – на них чекає успіх у будь-якій справі, до якої вони вирішать взятися. Максимально сприятливі умови складуться для самовдосконалення – представники знака зможуть стати кращими, сильнішими, освіченішими: варто скористатися цим часом для того, щоб схуднути, змінити імідж, вивчити іноземну мову, почати займатися спортом. Фінансових можливостей – як обіцяють зірки – їм вистачить на все.

Змія (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Змія / Фото: Getty Images

Змії, яка з Драконом "однієї крові", необхідно продемонструвати свої професійні таланти та здібності начальству, тоді воно обов'язково помітить – і заохотить – їх просуванням у кар'єрі та підвищенням зарплатні. Для серйозних успіхів у справах представникам знака знадобиться міцний тил, тому необхідно приділяти якомога більше час родині – можливо, тут знадобиться перезавантаження стосунків, його легко вдасться здійснити.

Кінь (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Кінь / Фото: Getty Images

Кінь, що прагне незалежності, може викликати невдоволення Дракона, який хоче тримати його під контролем. Як наслідок, представники знака відчують певні рамки – як на роботі, так і в особистому житті, за які їм не варто виходити. Причому згодом представники знака зрозуміють, що обмеження підуть їм не на шкоду, а на користь – без них вони могли б наламати дров. Велика можливість переміщень у просторі – подорожей чи зміни місця проживання.

Коза (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Коза / Фото: Getty Images

Коза, незважаючи на відмінність у світогляді й поведінці, викликає у Дракона приємні емоції, і він не втратить можливості їй це продемонструвати. Особливо захоплює господаря року артистизм та аристократичність представників знака. Не дивно, що протягом року, який минатиме під покровительством Дракона, вони зможуть непогано заробити, щоб їм вистачило фінансів на всі їхні примхи. Пристрасні стосунки, які почалися цього року, цілком можу закінчитися офіційним шлюбом.

Мавпа (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Мавпа / Фото: Getty Images

Мавпу і Дракона ріднять яскравість та неординарність – ці особистості завжди порозуміються, можливо, саме тому найважливішим для них у новому році стане партнерство – насамперед у професії чи бізнесі. Лише на власні сили розраховувати не варто – легко можна буде зазнати невдачі, а ось допомога однодумців допоможе вирішити будь-які завдання. У стосунках із близькою людиною головне – не хитрувати, можна перестаратися.

Півень (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Півень / Фото: Getty Images

З Півнем у Дракона існує взаємне тяжіння, яке проте не заважає їм сваритися. Господар року не перешкоджатиме представникам знака займатися їхньою улюбленою справою – сяяти в суспільстві. Будь-які публічні заходи, в яких вони візьмуть участь, виявляться успішними, також можна проводити ділові переговори – вдасться переконати у правильності своїх аргументів навіть найнезговірливіших опонентів. Особливої уваги вимагатимуть діти, але моральні "інвестиції" в них швидко окупляться.

Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Собака / Фото: Getty Images

Собаку можна назвати антиподом Дракона, тому їм краще уникати спілкування одне з одним. Господар року "попросить" представників знака не поспішати ні у рішеннях, ні у вчинках. Ще краще – якщо, звісно, це буде можливо – взяти річний таймаут, виконуючи лише найнеобхідніші дії та накопичуючи сили для звершень наступного року. В сімейних стосунках необхідно бути обережними: зруйнувати наявний добробут легко, а відновити його – важко.

Свиня (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Свиня, незважаючи на суперечності, що існують у спілкуванні з Драконом, протягом року почуватиметься цілком комфортно – як у моральному, там і в матеріальному відношенні. Головним джерелом добробуту представників знака стануть люди: вони зможуть розраховувати на допомогу як старих друзів, так і нових знайомих, які в цей час з'являться в їхньому оточенні. Та найбільшу частину позитивної енергії вони отримають від членів своєї сім'ї – особливо старших за віком і дітей.

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