Китайський гороскоп на 2025 рік: що принесе нам Зелена Дерев'яна Змія

На зміну року Зеленого Дерев'яного Дракона приходить рік Зеленої Дерев'яної Змії, який за китайською традицією розпочнеться 29 січня 2025 року та закінчиться 16 лютого 2026 року.
Про те, що рік Зеленої Дерев'яної Змії принесе дванадцяти знакам китайського гороскопу, розповідає астрологиня Людмила Булгакова.
Пацюк (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
Пацюкам наступного року можна ні про що не турбуватися: щоправда, зірок з неба йому дістати не вдасться, зате він зможе зберегти і не розгубити всього того, що йому вдалося досягти і накопичити до цього моменту у всіх сферах життя та роботи, а спокійний стабільний рік – це вже чимало. Головне — включити режим розумної економії, яка допоможе уникнути непотрібних і нерозумних витрат. Мир і лад у взаєминах з оточенням – передусім рідними та близькими – залежатиме лише від самих представників знака – важливо пам'ятати про це.
Бик (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
Бикам доведеться пережити невеликий, але результативний струс, який на порядок покращить усі їхні професійні та життєві показники: вони – не без здивування – виявлять, що, подивившись на важливі питання під іншим кутом зору, можна вирішити їх набагато швидше і, що важливо, результативніше. Багато уваги вимагатиме особисте життя: ті, хто поки що не знайшов другу половинку, отримають усі шанси знайти своє щастя, а ті, хто давно й міцно перебувають у шлюбі, знайдуть можливість перезавантажити навіть ті взаємини, які, здавалося, зайшли в глухий кут.
Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
Тиграм зірки радять відмовитися від рішучих дій: енергійне просування у будь-якій життєвій сфері, найімовірніше, призведе до несподіваних – і прямо протилежних – результатів, тому треба плисти за течією – зірки краще знають, до якого результату мають прийти представники знака. Підвищена емоційність у цей час – втім, як і будь-яке інший – стане поганою порадницею, необхідно дослухатися не тільки до інтуїції, але й доводів розуму, а також мудрих підказкок господині року.
Кролик (Кіт) (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)
Кролика (Кота) очікують запаморочливі зміни у всіх сферах життя – від професійного до особистого. Одні події будуть очікуваними, оскільки представники знака самі наближали їхній наступ, а інші – абсолютно неймовірними та несподіваними, а тому доведеться подумати про те, як пристосуватися до нових умов та обставин. Особливо здивує – і потішить – у цьому сенсі особисте життя, – те, що відбувається в ньому, цілком може стати основою сюжету любовно-пригодницького роману.
Дракон (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 1924)
За Драконом, який залишає «трон» господаря року, тягтиметься шлейф талану, який торкнеться одразу двох сфер – кар'єри та особистого життя. Скрізь можливі приємні події та зрушення, але тільки в тому разі, якщо представникам знака вдасться дотриматися балансу між цими несумісними початками. Втім, дехто цілком може їх об'єднати, якщо заведе службовий роман з далекосяжними наслідками – його ймовірність виключати не можна, і в цьому разі він піде не на шкоду, а на користь справи.
Змія (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)
Змія як господиня наступного року може загадувати будь-яке бажання – воно обов'язково здійсниться, але представники цього мудрого і розважливого знака, найімовірніше, виберуть спокійне, розважливе існування без злетів, падінь та турбулентності. Як часто буває з тими, хто не терпить суєти та поспіху, зірки їх помітять і дадуть їм саме те, чого вони прагнуть: кар'єрне зростання та фінанси. Не виключена і поява в житті нового кохання, тут дуже важливо без втрат вийти з колишніх взаємин, на що в них вистачить розсудливості.
Кінь (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)
Коням зірки радять у всьому розраховувати винятково на власні сили. Це не означає, що вони будуть повністю позбавлені підтримки оточення, але їм самим захочеться вирішити всі питання, хоч би якої властивості – професійної чи особистої – вони не були. У такому разі вони, як у перегонах на іподромі, зможуть дійти умовного фінішу першими, не лише зібравши всі «призи», а й отримають вагомий привід для задоволення собою, що для представників цього працьовитого та честолюбного знака має важливе значення.
Коза (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
Коза зможе виявити властивий їй творчий початок у вирішенні найрізноманітніших – як професійних, так і особистих, а також побутових – завдань: можливості, які відкриються перед представниками знака наступного року, в жодному разі не можна упустити – згодом про це доведеться шкодувати. Однак сказане вище не означає, що потрібно хапатися за будь-яку роботу без розбору: доведеться навчитися вибирати між важливим і дуже важливим, тільки так можна буде досягти успіху, заслужити схвалення і похвалу оточення.
Мавпа (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
У Мавпи може здійснитися її давня мрія – блищати в суспільстві: будь-які публічні виступи будуть буквально приречені на успіх, тому не можна упускати жодної можливості заявити про себе та свої професійні та творчі ідеї «місту та світу». В особистому житті представникам знака необхідно дорожити тим, що вони мають на цей момент: спокуса пуститися берега, повністю змінивши своє життя, буде великою, але перш ніж щось таке утнути, бажано добре зважити всі «за» і «проти» — як би потім про це не пошкодувати.
Півень (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)
Півню наступного року нічого не вдасться отримати задарма: досягнення будь-якої мети вимагатиме від представників знака активності, наполегливості та старанності, зате і результат буде всім на заздрість – вдасться виконати всі пункти річного плану. Там, де обставини вимагатимуть певної частки авантюризму, можна – і потрібно! – ризикувати, але робити це краще з огляду на ситуацію – втрачати над нею контроль небажано. Поява в житті колишнього – можливо, першого – кохання може відкрити нову сторінку у взаєминах, які здавалися завершеними.
Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
Собаці, незважаючи на явну підтримку начальства та колег, не варто розраховувати на серйозні поступи в кар'єрі – найімовірніше, їх не буде, а левову частку зусиль доведеться направити на зміцнення свого професійного авторитету: цілком можливо, що хтось захоче «підсидіти» представників знака. Все сказане вище не погіршить їхнє фінансове становище: як мінімум, воно залишиться на колишньому рівні, а як максимум — значно покращиться. В особистому житті велика ймовірність появи людини, яка подарує не лише кохання, а й дружбу.
Свиня (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2018)
Свині потрібно приготуватися до вітрів змін, які можуть призвести до серйозних пертурбацій, а в деяких випадках взагалі перевернути їхнє життя з ніг на голову. Зірки радять їм відмовитися від ризику в будь-якому його вигляді – він може порушити і без того хибну рівновагу, яку дуже важливо утримати наступного року у всіх життєвих сферах. Над романтичними стосунками, які розпочнуться у цей час, необхідно працювати, інакше вони будуть складатися зовсім не так, як хотілося б представникам знака.
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