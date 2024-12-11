Китайський гороскоп на 2025 рік: що принесе нам Зелена Дерев'яна Змія

Про те, що рік Зеленої Дерев'яної Змії принесе дванадцяти знакам китайського гороскопу, розповідає астрологиня Людмила Булгакова.

Пацюк (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Пацюк / Фото: Getty Images

Пацюкам наступного року можна ні про що не турбуватися: щоправда, зірок з неба йому дістати не вдасться, зате він зможе зберегти і не розгубити всього того, що йому вдалося досягти і накопичити до цього моменту у всіх сферах життя та роботи, а спокійний стабільний рік – це вже чимало. Головне — включити режим розумної економії, яка допоможе уникнути непотрібних і нерозумних витрат. Мир і лад у взаєминах з оточенням – передусім рідними та близькими – залежатиме лише від самих представників знака – важливо пам'ятати про це.

Бик (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Бик / Фото: Getty Images

Бикам доведеться пережити невеликий, але результативний струс, який на порядок покращить усі їхні професійні та життєві показники: вони – не без здивування – виявлять, що, подивившись на важливі питання під іншим кутом зору, можна вирішити їх набагато швидше і, що важливо, результативніше. Багато уваги вимагатиме особисте життя: ті, хто поки що не знайшов другу половинку, отримають усі шанси знайти своє щастя, а ті, хто давно й міцно перебувають у шлюбі, знайдуть можливість перезавантажити навіть ті взаємини, які, здавалося, зайшли в глухий кут.

Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Тигр / Фото: Getty Images

Тиграм зірки радять відмовитися від рішучих дій: енергійне просування у будь-якій життєвій сфері, найімовірніше, призведе до несподіваних – і прямо протилежних – результатів, тому треба плисти за течією – зірки краще знають, до якого результату мають прийти представники знака. Підвищена емоційність у цей час – втім, як і будь-яке інший – стане поганою порадницею, необхідно дослухатися не тільки до інтуїції, але й доводів розуму, а також мудрих підказкок господині року.

Кролик (Кіт) (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Кролик / Фото: Getty Images

Кролика (Кота) очікують запаморочливі зміни у всіх сферах життя – від професійного до особистого. Одні події будуть очікуваними, оскільки представники знака самі наближали їхній наступ, а інші – абсолютно неймовірними та несподіваними, а тому доведеться подумати про те, як пристосуватися до нових умов та обставин. Особливо здивує – і потішить – у цьому сенсі особисте життя, – те, що відбувається в ньому, цілком може стати основою сюжету любовно-пригодницького роману.

Дракон (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 1924)

Дракон / Фото: Getty Images

За Драконом, який залишає «трон» господаря року, тягтиметься шлейф талану, який торкнеться одразу двох сфер – кар'єри та особистого життя. Скрізь можливі приємні події та зрушення, але тільки в тому разі, якщо представникам знака вдасться дотриматися балансу між цими несумісними початками. Втім, дехто цілком може їх об'єднати, якщо заведе службовий роман з далекосяжними наслідками – його ймовірність виключати не можна, і в цьому разі він піде не на шкоду, а на користь справи.

Змія (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Змія / Фото: Getty Images

Змія як господиня наступного року може загадувати будь-яке бажання – воно обов'язково здійсниться, але представники цього мудрого і розважливого знака, найімовірніше, виберуть спокійне, розважливе існування без злетів, падінь та турбулентності. Як часто буває з тими, хто не терпить суєти та поспіху, зірки їх помітять і дадуть їм саме те, чого вони прагнуть: кар'єрне зростання та фінанси. Не виключена і поява в житті нового кохання, тут дуже важливо без втрат вийти з колишніх взаємин, на що в них вистачить розсудливості.

Кінь (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Кінь / Фото: Getty Images

Коням зірки радять у всьому розраховувати винятково на власні сили. Це не означає, що вони будуть повністю позбавлені підтримки оточення, але їм самим захочеться вирішити всі питання, хоч би якої властивості – професійної чи особистої – вони не були. У такому разі вони, як у перегонах на іподромі, зможуть дійти умовного фінішу першими, не лише зібравши всі «призи», а й отримають вагомий привід для задоволення собою, що для представників цього працьовитого та честолюбного знака має важливе значення.

Коза (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Коза / Фото: Getty Images

Коза зможе виявити властивий їй творчий початок у вирішенні найрізноманітніших – як професійних, так і особистих, а також побутових – завдань: можливості, які відкриються перед представниками знака наступного року, в жодному разі не можна упустити – згодом про це доведеться шкодувати. Однак сказане вище не означає, що потрібно хапатися за будь-яку роботу без розбору: доведеться навчитися вибирати між важливим і дуже важливим, тільки так можна буде досягти успіху, заслужити схвалення і похвалу оточення.

Мавпа (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Мавпа / Фото: Getty Images

У Мавпи може здійснитися її давня мрія – блищати в суспільстві: будь-які публічні виступи будуть буквально приречені на успіх, тому не можна упускати жодної можливості заявити про себе та свої професійні та творчі ідеї «місту та світу». В особистому житті представникам знака необхідно дорожити тим, що вони мають на цей момент: спокуса пуститися берега, повністю змінивши своє життя, буде великою, але перш ніж щось таке утнути, бажано добре зважити всі «за» і «проти» — як би потім про це не пошкодувати.

Півень (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Півень / Фото: Getty Images

Півню наступного року нічого не вдасться отримати задарма: досягнення будь-якої мети вимагатиме від представників знака активності, наполегливості та старанності, зате і результат буде всім на заздрість – вдасться виконати всі пункти річного плану. Там, де обставини вимагатимуть певної частки авантюризму, можна – і потрібно! – ризикувати, але робити це краще з огляду на ситуацію – втрачати над нею контроль небажано. Поява в житті колишнього – можливо, першого – кохання може відкрити нову сторінку у взаєминах, які здавалися завершеними.

Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Собака / Фото: Getty Images

Собаці, незважаючи на явну підтримку начальства та колег, не варто розраховувати на серйозні поступи в кар'єрі – найімовірніше, їх не буде, а левову частку зусиль доведеться направити на зміцнення свого професійного авторитету: цілком можливо, що хтось захоче «підсидіти» представників знака. Все сказане вище не погіршить їхнє фінансове становище: як мінімум, воно залишиться на колишньому рівні, а як максимум — значно покращиться. В особистому житті велика ймовірність появи людини, яка подарує не лише кохання, а й дружбу.

Свиня (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2018)

Свиня / Фото: Getty Images

Свині потрібно приготуватися до вітрів змін, які можуть призвести до серйозних пертурбацій, а в деяких випадках взагалі перевернути їхнє життя з ніг на голову. Зірки радять їм відмовитися від ризику в будь-якому його вигляді – він може порушити і без того хибну рівновагу, яку дуже важливо утримати наступного року у всіх життєвих сферах. Над романтичними стосунками, які розпочнуться у цей час, необхідно працювати, інакше вони будуть складатися зовсім не так, як хотілося б представникам знака.

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