На кого зі знаків зодіаку в жовтні чекають великі гроші

Гроші в нинішньому жовтні ніхто не отримає задарма – у всіх випадках над тим, щоб заробити, доведеться попрацювати. Натомість тим, хто не пошкодує часу й сил, вдасться відкрити свій бізнес, отримати хорошу, престижну і високооплачувану роботу чи просто вагому суму грошей.

Про тих, хто розбагатіє в цей час, розповідає астрологиня Людмила Булгакова.

Овен

Овни фінансово можуть розраховувати на допомогу колег, бізнес-партнерів або друзів. Звісно, грошей вони їм просто так – незрозуміло, за що – не подарують, але затіяні ними спільні справа чи проєкт, над яким вони працюватимуть, принесуть грошові виплати, на які представники знака не могли й сподіватися. Головне – працювати з повною віддачею.

Терези

Терези відкриють для себе нові – небачені – фінансові можливості, якими їм обов'язково треба скористатися. Щоправда, для цього представникам знака доведеться зробити те, чого вони ніколи раніше не робили: наприклад, кардинально змінити сферу діяльності, почавши займатися тим, про що вони завжди мріяли – так можна буде поєднати приємне з корисним.

Водолій

Водолії зможуть реалізувати проєкт, про який мріяли попередні кілька років – їм вдасться налагодити співпрацю із закордонними партнерами, що не лише виведе їх на новий професійний рівень, а й дозволить непогано заробити. Валютні кошти, отримані як результат, можна буде пустити на розвиток бізнесу у себе вдома.

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