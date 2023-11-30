Кого засипатиме грошима у грудні-2023: астрологиня назвала три знаки

Грудень – час, коли доречно складати грандіозні – можна навіть сказати, наполеонівські – плани та втілювати їх у життя.

З активними діями в грудні доведеться поквапитися — вже від 13 грудня, Меркурій, що вирушив у ретроградну петлю, почне вставляти палиці в колеса у всіх сферах життя. До речі, це стосується й купівлі подарунків до свята – усі придбання другої половини місяця виявляться невдалими. Тих, хто виявиться спритним і зможе вкластися в зазначені терміни, буде буквально засипати грошима.

Про тих, хто розбагатіє тим часом, розповідає астрологиня Людмила Булгакова.

Близнята

Близнята можуть розраховувати на солідні грошові надходження, джерелом яких стануть їхні ділові партнери – до того ж переважно закордонні, ділове співробітництво з якими зірки рекомендують продовжувати і надалі. Зрозуміло, представники знака одразу вирушать магазинами, залишається тільки сподіватися, вони витратять не все, а лише частину заробленого.

Терези

Терезам зірки приготували подарунки, які сипатимуться на них з усіх боків. Справа не у святі: їм можуть дарувати не тільки традиційних для цього часу плюшевих ведмедиків, імбирних чоловічків та пряникові будиночки, а й робити дорогі дари. Як правило, вони свідчать про те, що дарувальник небайдужий до представника знака, але це вже зовсім інша історія.

Козоріг

Козороги зможуть «пожати» те, що «посіяли»: підбиваючи підсумок року, вони зрозуміють, що не лише добре попрацювали, а й чудово заробили. Їхні заслуги у професійному плані неможливо буде переоцінити, тому зірки радять їм трохи побалувати себе. Звичайно, можна приховати зароблене, щоб із задоволенням думати про зібрану – кругленьку – суму, а можна купити собі щось таке, про що давно мріяли.

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