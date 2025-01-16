Кохання та стосунки під загрозою: кому напружений аспект Венери та Марса принесе виклики у лютому 2025 року

Транзит Венери Овном у напруженому аспекті з ретро-Марсом у Раку стає однією з ключових тем лютого 2025 року, оскільки він порушує глибокі питання щодо балансу чоловічої та жіночої енергії, а також керування емоціями та бажаннями у відносинах.

Марс і Венера символізують динаміку чоловічого та жіночого начал, а їхня конфліктна взаємодія може загострити теми гендерних ролей, пристрасті та взаєморозуміння у відносинах. Напружений аспект підштовхує до перегляду звичних моделей взаємодії та вимагає пошуку балансу між емоціями та бажаннями, розповідає астролог та автор YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Загальні тенденції

Венера в Овні – "амазонка", має слабкий статус (вигнання), що може виявитися як знецінення партнера. Водночас в жінках посилює чоловічі якості, посилює прагнення до яскравості, сміливих проявів почуттів та ініціативності у коханні. Однак ретроградний Марс у Раку може загальмувати цей рух, викликаючи внутрішні сумніви та емоційні коливання. А у цьому знаку Марс має статус падіння, створюючи умови, за яких чоловіки стають уразливішими, багато хто схильний виявляти жіночі якості.

Для більшості пар лютий стане часом, коли у взаєминах з'являться питання про лідерство, межі та відповідальність. Конфлікти, що виникли в цей період, вимагатимуть терпіння та тактовності. Самотнім людям зірки радять бути обережнішими з новими знайомствами, щоб уникнути імпульсивних рішень.

Венера в Овні: енергія пристрасті та ініціативи

Венера, рухаючись Овном, активізує сміливість, ініціативу і бажання діяти просто зараз. Вона додає вогню у любовні справи, посилюючи прагнення бути помітним, висловлювати почуття відкрито і негайно. Венера в цьому знаку тяжіє до спонтанності та любить прямолінійні дії, які не зазнають очікування.

У цей час багато хто буде готовий виявити ініціативу у стосунках, відкрито виражати симпатію і навіть ризикувати. Однак Венера в Овні може бути нетерплячою, що іноді призводить до імпульсних рішень і нестачі такту спілкування.

Ретроградний Марс у Раку: емоції та внутрішні конфлікти

Марс у Раку, особливо в ретроградній фазі, діє не так упевнено, як завжди. Його енергія стає внутрішньо орієнтованою, фокусуючись на емоційних переживаннях, спогадах та захисних механізмах. Він символізує внутрішню боротьбу між необхідністю діяти та бажанням сховатися у своїй зоні комфорту.

Ретро-Марс може підштовхувати до повернення до минулих конфліктів або незавершених ситуацій, особливо пов'язаних із сім'єю, будинком та близькими стосунками. Замість висловлювати агресію відкрито, він схильний до пасивної агресії або прихованих образ.

Напружений аспект Венери та Марсу: ключові теми та виклики

Квадрат між Венерою в Овні та ретро-Марсом у Раку посилює напруженість між бажаннями діяти та необхідністю розбиратися з емоціями. Цей аспект особливо важливий для особистих і романтичних відносин, оскільки Венера і Марс – гендерні планети, відповідають за гармонію та пристрасть у парі.

Суперечність між сміливістю та вразливістю. Венера прагне до відкритості та ініціативності, у той час як Марс схиляє до обережності та емоційної закритості. Це може призводити до конфліктів у парах, де один партнер хоче швидких рішень, а інший зволікає, занурений у свої почуття.

Повернення до минулих ситуацій. Ретро-Марс у Раку може "піднімати" старі образи або невирішені конфлікти, які виявляться особливо гостро на тлі вогняної енергії Венери в Овні.

Потреба у балансі. Щоб упоратися з напругою, важливо знайти баланс між проявом пристрасті та повагою до почуттів. Це гарний час для роботи над емоційною зрілістю у стосунках.

Гендерні ролі. Аспект може загострити теми гендерних стереотипів та ролей у стосунках. Наприклад, партнери можуть зіткнутися з питаннями про те, хто має виявляти ініціативу, хто більше дає чи отримує, а також розподілу відповідальності.

Як це виявиться на практиці?

Для пар: можливі суперечки на емоційному ґрунті, особливо якщо є накопичені образи. Один із партнерів може бути надто наполегливим, а інший – надмірно захищатися. Рішення у тому, щоб відкрито промовляти свої почуття та шукати компроміси.

Для самотніх: цей час може принести нові знайомства, але важливо уникати поспішних дій. Імпульсивні рішення, продиктовані Венерою в Овні, можуть зіткнутися з глибокими емоційними суперечностями Марса.

На рівні самопізнання: напружений аспект допомагає усвідомити, як ми реагуємо на конфлікт між бажанням та емоціями. Це може бути момент для роботи над собою, щоб стати більш терпимими до відмінностей у поведінці оточуючих.

У лютому великий ризик втратити дорогі вам стосунки, тому для збереження взаємин важливо:

Уповільнити. Якщо ви відчуваєте, що конфлікт назріває, зробіть паузу. Дозвольте емоціям трохи вщухнути, перш ніж обговорювати важливі питання.

Виявляти емпатію. Вчіться слухати не тільки слова, а й почуття, що стоять за ними.

Працюйте над минулим. Якщо виникають старі образи, це знак, що вони вимагають вашої уваги та дозволу.

Чи не боятися бути вразливими. Визнання своїх почуттів – ключ до покращення стосунків.

Цей аспект у лютому може стати викликом, але він відкриває можливості для глибокої трансформації та поліпшення взаєморозуміння у відносинах. Головне – працювати над балансом між пристрастю та емпатією, дією та чутливістю.

Лютий 2025 року дарує кожному знаку Зодіаку можливість відкрити щось нове у коханні, обіцяє бути місяцем змін та несподіваних сюрпризів у любовній сфері. Головне – бути щирими, враховувати почуття партнера та не боятися змін!

Читайте також: