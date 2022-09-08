Коли Путін відійде від влади і настане "судний" день для РФ: прогноз відомої тарологині

Хомутовська говорить про ймовірність розпаду РФ наприкінці 2023 – початку 2024 року.

Українська екстрасенска і тарологиня Людмила Хомутовська поділилася своїми прогнозами, коли для Росії настане "судний" день.

Про це вона розповіла в інтерв'ю УНІАН.

На думку Хомутовської, 2023 рік буде надскладним для РФ і у цьому році кожен день буде для Росії судним. Вона прогнозує відхід диктатора Путіна від влади.

"На місце Путіна прийде відома людина, але під новою "картинкою". Він не буде проєвропейськи налаштований, тож країна почне занепадати. Загалом у 2023 році в Росії розпочнуться бунти, буде зростання долара, буде жорстка економічна криза", – каже екстрасенска.

Також Хомутовська говорить про ймовірність розпаду РФ наприкінці 2023 – початку 2024 року.

"Наприкінці 2023 – початку 2024 року деякі міста можуть від'єднатися від складу РФ. Там буде внутрішня війна", – говорить вона.

Також Людмила Хомутовська відповіла на питання, яке хвилює напевно всіх українців – коли помре Путін.

"Не можу сказати, що він помре завтра. Але щось робитиметься, щоб він нібито помер. Чому я говорю "нібито"? Тому що, згідно з Таро, людина піде по дияволу. Ми можемо вважати, що його вб'ють чи придушать. Але насправді це жорсткий обман", – підсумувала екстрасенска.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше відома провидиця надала прогноз воєнних подій на вересень.

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