Коли закінчиться війна і чи буде новий напад РФ на Україну: відповідь астролога

На його думку, після 2026 року пріоритетним для України стане не питання повернення територій, а подальший розвиток.

Астролог Олексій Кириченко розповів, коли можуть бути досягнуті мирні домовленості з РФ, і чи може Росія вдруге напасти на Україну.

Він прогнозує, що певні домовленості між Росією і Україною будуть укладені приблизно в кінці вересня – на початку жовтня.

"В цій формулі затемнень я не спостерігаю таких планет, які могли б означати відмову України від своїх територій. Немає вказівки на те, що, наприклад, були б повернені додому з РФ всі українські військовополонені. Не бачу, що будуть вирішені всі питання війни не будуть повністю вирішені. Під час цього затемнення багато планет знаходяться в стихії води, а це означає "вилами поводі писано" – невизначеність з ключових питань. Це, скоріше, буде схоже на договір про зниження інтенсивності або про припинення вогню, або лоялізацію. Але це не остаточне розставлення крапок у війні між Росією і Україною", – розповідає Кириченко.

Чи буде другий напад РФ на Україну

Астролог зауважив, що чимало його глядачів запитують: чи буде після тимчасового затишшя нова активна фаза війни з окупантами. За його словами, нові війни не будуть за землі.

"Якщо подивитись на розташування дальніх планет, які означають глобальні тренди в міжнародній політиці.В наступні роки після 2026 року не буде дальніх планет в знаках Зодіаку стихії землі – Тельці і Козерозі. Це означає астрологічно, що не буде війни за землю, тобто за територію. Зараз – з 2019 по 2026 роки – в Тельці знаходиться планета Уран, яка означає щось революційне, несподіване, дивне, а іноді і неадекватне. От, наприклад, зараз - в червні і в липні – в Тельці знаходиться планета Марс – це таке нахабство, яке можуть проявляти люди. Приміром, президент Росії Путін нахабно заявляє про перемовини і окупацію українських територій – саме так проявляє себе Марс і Уран. Після 2026 року цього нахабства не буде – Марс вийде з Тельця і тема земель перестане бути актуальною", – прогнозує астролог Кириченко.

Водночас, він сумнівається, що після 2026 року буде знову війна.

"Якщо вважати початком війни 2014 рік, то планета Плутон перебувала в Козерозі. Плутон означає руйнування, Козерог означає державу. Тобто, ціллю Путіна було знищення України як держави. В 2024 році Плутон поступово починає виходити з Козерога і Путін вже майже не ставить задачі знищення української держави. З Козерога Плутон перейде у Водолій, а це означає задачі щодо міжнародної дружби і створення міжнародних союзів. Як союз Росії, Китаю і Ірану, а в Україні це створення міжнародних союзів з країнами Євросоюзу та з іншими західними країнами", – каже Кириченко.

На його думку, після 2026 року пріорітетним для України стане не питання повернення територій, а подальший розвиток.

"Після 2026 року планети в Близнюках означатимуть торгівлю, тобто, всім буде важлива тема торгівлі, інформації, навчання, у Водолії – тема міжнародних об'єднань і міжнародної торгівлі, а в Овні - теми можливості рухатися вперед і розвиватися. Саме це стане пріоритетом для України",– резюмував астролог.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше відомий астролог попередив про тяжкий липень.

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