Коли завершиться війна в Україні: прогноз найвідомішої карпатської мольфарки

Магдалена Мочіовскі — карпатська мольфарка — зробила прогноз щодо бойових дій в Україні, а саме, провидиця передбачила, коли завершиться війна в Україні.

Провидиця в інтерв'ю FEDOR TV розповіла про терміни завершення кривопролитного вторгнення до України.

"Я із самого початку війни намагаюся давати прогнози. Але це не так легко, розумієте. Тому що ми говоримо не про долю однієї людини, а про долю всього світу", — каже мольфарка.

За її словами, з першого дня повномасштабної війни Росії проти України до неї навіть уві сні "приходили" цифри, за якими вона передбачала майбутнє.

"Ці цифри постійно були пов'язані з четвіркою. Я думала: чотири тижні, ну, чотири місяці. Я завжди говорила, що я у жодному разі не хочу, щоб це було до чотирьох років. Тому ми молимося, щоб це не було до чотирьох років. Це ще може бути 4-те число, четвертого місяця", — сказала провидиця.

За прогнозом мольфарки, перелом у війні в Україні буде у вересні 2022 року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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