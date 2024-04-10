Кольори знаків зодіаку: який відтінок одягу та аксесуарів вибрати згідно з астрологією

Які акценти в одязі допоможуть наголосити на власній індивідуальності? Це питання цікавить як жінок, так і чоловіків різного віку. Прислів'я: "Зустрічають за одягом, проводжають за розумом", вказує на те, що люди спочатку оцінюють зовнішній вигляд людини. Перше враження дуже важливе, це не все, але багато.

Колірна гама та деталі в одязі – це важливо. Адже саме вони роблять образ неповторним, допомагаючи цим знайти свій стиль і виділити сильні сторони характеру, тобто основні риси нашої особистості. Після одягу спосіб життя є засобом вираження номер один. Ми не тільки те, що ми носимо, а й те, як ми живемо!

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ОВЕН

Цей знак зодіаку пов'язаний із молодістю, життєвою енергією, одночасно сміливістю та безпосередністю. Для дівчат підійде одяг у стилі рокабілі та Pin-Up червоних відтінків та його поєднань. Жінки можуть підібрати собі офісну блузу та костюм червоно-коричневого кольору з яскравим червоним аксесуаром у вигляді брошки, браслета чи пояса. Як правило, жінки-Овни воліють носити штани, але якщо вибирають спідницю або сукню, то довжина міні та міді чудово підкреслить активність особистості.

ТЕЛЕЦЬ

Знак стабільності та сталості, матеріальний та самодостатній, найплодючіший у всіх сенсах цього слова. Теплі зелені кольори, оливковий та відтінки хакі чудово доповнять жіночий образ та допоможуть утвердити свій статус, сформувати краще ставлення до себе, підвищити власну самооцінку. Кольори стихії Землі у гардеробі допоможуть мати дорогий та стильний вигляд, слугуватимуть джерелом натхнення. Широкі штани палацо або спідниця-штани ідеально підійдуть жінкам-Тельцям будь-якого віку.

БЛИЗНЯТА

Пастельні відтінки – це модний тренд, дають відчуття літа, енергетично схожі на повітряний знак Близнята. Спідниці довжини міді, штани-кюлоти та вільні блузки з поясом на талії заспокійливих, м'яких нейтральних кольорів, допоможуть створити невимушений та безтурботний стиль, у якому приємно жити та відпочивати. Можна скласти модний лук і без допомоги стиліста, головне навчитися поєднувати в одязі переваги міського рівня комфорту та спокійний ритм заміського життя.

РАК

Жіночий та сімейний знак зодіаку. Піджак із романтичною сукнею в квіточку або подовжена сорочка вільного силуету з легкими бавовняними або спідницями джинсами нижче колін — безпрограшний варіант. У такому одязі можна вирушити не лише до офісу, а й на прогулянку містом. У теплу пору року жакет матиме дуже гарний вигляд з пишними спідницями. Найголовніші кольори та відтінки знаку Рак – бірюзові, салатові, блідо-рожеві, бежеві, бузкові. Нитка перлів чи перламутру завершить образ.

ЛЕВ

Вогняний знак зодіаку, перебуває за управлінням Сонця, його енергії життєствердні та масштабні. Золоті ювелірні прикраси та аксесуари ідеально підходять представникам знака Лев. Атласна спідниця гірчичного кольору, штани, що підкреслюють фігуру, в поєднанні з тонкими кофтинками нейтральних кольорів: чорний, білий, бежевий, коричневий або темно-зелений, чудово виділять Лева з натовпу. Також підійде леопардовий принт – тренд, який ніколи не виходить із моди.

ДІВА

Поєднання кольорів чорного, бежевого, коричневого, тілесного, сірого, білого і пастельних тонів відповідають внутрішньому світу представників знака Діви. Знак стихії Землі, має мінливі якості. Наведені вище кольори – найпростіший спосіб для швидкого оновлення гардероба, щоб він мав дорожчий вигляд. Стильний жакет у поєднанні зі штаньми базових кольорів, або навіть спортивними, та зручним взуттям ідеально підійде постійно зайнятій Діві.

ТЕРЕЗИ

Чорно-біла комбінація в одязі – це елегантне поєднання кольорів, яке завжди в моді. У разі правильно підібраного поєднання такий лук ніколи не матиме нудного вигляду. Будь-які контрастні вбрання вигідно підкреслять усі переваги вашої фігури, нададуть образу елегантності, стилю та розкоші. На відміну від чорного, білий можна поєднувати у гардеробі з усіма кольорами. Ідеальна модель спідниці – класика. Її довжина залежить від зростання та особливостей фігури, можливо міні, міді, максі, до колін.

СКОРПІОН

Скорпіон — найенергетичніший потужний знак зодіаку, сексуальний і потайний. Чорний – це таємничий колір, який асоціюється з невідомим. Чорний колір становить силу, серйозність, владу та авторитет. Залежно від віку та особливостей фігури гардероб може будуватися на поєднанні вишуканих принципів в одязі. Колірна гама темна – переважно чорний або темно-сірий колір, іноді з яскравими акцентами – червоним, золотими, срібними.

СТРІЛЕЦЬ

Те, який людина має вигляд, залежить від багатьох факторів, наприклад, від того, як підбираються кольори. Жінки-Стрільці – дуже стильні та завжди привертають увагу інших. Їм підходять яскраві кольори, які не виходять із моди і мають приголомшливий вигляд. Зверніть увагу, що яскравий колір ліпше компенсувати поєднанням його з пастельним або нейтральним, щоб надати одягу елегантнішого вигляду. Прикраси з піриту, коралу або жовтого металу чудово завершать образ.

КОЗОРІГ

Бордовий, темно-коричневий, чорний, фіолетовий – елегантні та благородні кольори, допоможуть Козорогам мати розкішний вигляд. З подібних відтінків виходить модний і в міру яскравий лук, який підійде як на роботу, так і на прогулянку. Це знак стихії Землі, а тому вся палітра зеленого кольору також ідеально підходить Козорогам. Чорний та білий – ідеальна альтернатива. Одяг Козорогів має прямі чіткі лінії та ідеальне посадження по фігурі. На чолі стоять охайність та витонченість.

ВОДОЛІЙ

Повітряний знак зодіаку, кожен їхній крок сповнений несподіванок та експресії. Ідеальні кольори для офісного одягу – білий, блакитний, сірий, індиго, синій. Єдине, що слід пам'ятати: поєднуючи різні речі білого кольору, варто вибирати одяг та аксесуари лише одного відтінку. Так, наприклад, ви можете взяти всі відтінки теплого або холодного білого в одному образі. У побуті можна віддати перевагу оверсайз-жакету із сірими спортивними штанами, доповнивши вільний образ бейсболкою.

РИБИ

Найромантичніший і найдуховніший знак зодіаку. Відповідно, залежно від віку та психосоціального розвитку, можна підібрати відповідний образ. Рожевий та червоний кольори – ідеальна пара. Головне, щоб усі складники гардеробу поєднували у собі практичність, універсальність та зручність. Мають чудовий вигляд дуже довгі спідниці-русалки. Несподівані комбінації кольорів допоможуть розбавити повсякденний гардероб. Один із виграшних тандемів – комбінація блакитного та жовтого.

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