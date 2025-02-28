Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 1-2 березня

Субота, 1 березня, є днем, коли з повним правом і без найменшого сорому можна витати в хмарах, будуючи найсміливіші — а часом і зовсім фантастичні — плани на майбутнє. Головне, займаючись плануванням, враховувати всі можливі і навіть неможливі нюанси та ризики, а також прораховувати кожен свій крок – помилок припускатися не можна. День також ідеально підходить для благодійності, яка виявиться не тільки богопотрібною, а й вигідною справою: вдячність тих, кому ми допоможемо, не знатиме межі в межах розумного.

Перша половина неділі, 2 березня, буде просякнута негативною енергетикою, тому в цей час найкраще зачаїтися і нічого не робити – навіть домашні справи можуть зачекати до обіду, після якого перебіг життя почне поступово повертатися у звичне русло. У цей час можна ухвалювативажливі рішення щодо нових професійних – але в жодному разі не фінансових – проєктів та планувати роботу над ними.

Телець

Тельцям зірки наполегливо рекомендують витратити нинішні вихідні на власне перетворення: відвідати стиліста та перукаря, пройтися магазинами у пошуках одягу для нового сезону, провести б'юті-процедури – хоча б на домашньому рівні. Перетворення лялечки на метелика — або Попелюшки на принцесу — тут вже кому і що більше подобається, відіграє важливу роль в особистому та професійному житті.

Лев

Левам необхідно звернути увагу на знаки, які надсилатиме їм Всесвіт, або власну підсвідомість, до того ж, особливо це стосується снів. Можливо, вони виявляться не зовсім виразними — плутаними і переривчастими, але тим, хто зможе їх розшифрувати, вдасться знайти відповідь на дуже важливе питання: дотримуючись поради, що міститься в ньому, можна буде перейти на новий життєвий рівень.

Скорпіон

Скорпіони, які давно подумують про те, щоб змінити місце роботи, а то й рід діяльності, можуть розраховувати на те, що саме в цей час – незважаючи на вихідний – вони зможуть знайти те, що шукають. Особливо якщо представники знака знайдуть час для вивчення відповідних сайтів та відшукати вакансії – вже на початку робочого тижня вдасться зустрітися з потенційними роботодавцями.

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