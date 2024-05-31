Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 1-2 червня

Нинішні вихідні – 1 та 2 червня – пов'язані з різким перепадом космічної енергії, коли повноцінний та переконливий «плюс» зміниться радикальним «мінусом», тому за два дні можна встигнути відпочити як активно, так і пасивно.

Суботу, 1 червня, бажано присвятити втіленню в життя найсерйозніших і найграндіозніших проєктів: насамперед, звичайно, у вихідний вони повинні мати стосунок до господарства, але шкода витрачати такий дорогоцінний час на побутові клопоти – доречніше зайнятися вирішенням важливого професійного завдання.

Допомоги в цьому плані можна очікувати від оточення – як близьких, так і зовсім незнайомих людей: потребуючи допомоги, потрібно просто попросити про неї.

У неділю, 2 червня, необхідно відмовитися не лише від серйозних справ, але і від спілквання — астрологи вважають, що цей день день потрібно провести на самоті.

Відповіді на важливі запитання прийдуть як від внутрішнього голосу самої людини, так і за допомогою знаків, які надсилатиме Всесвіт – не варто їх ігнорувати. Енергія цього дня буде прагнути до нуля — особливо в пообідній час, тому просто необхідно хоча б ненадовго забути про все, переключитися на щось приємне та відпочити.

Близнята

Близнятам пощастить зі стартом будь-яких нових проєктів, включаючи не лише побутовий клопіт, а й професійну діяльність. Будучи розпочатими в суботу, вони дозволять досягти будь-яких – навіть найсміливіших – цілей, які нетривалий час тому здавалися нереальними. Ударно попрацювавши, у неділю представникам знака бажано перепочити, щоб у понеділок продовжити роботу.

Діва

Дівам зірки рекомендують зайнятися їхньою улюбленою справою – ушляхетнити простір навколо себе. Який би спосіб вони для цього не вибрали — будівництво, ремонт, переставляння меблів або генеральне прибирання — такі турботи стануть для них гарною прикметою. В результаті представники знака не лише отримають задоволення від своїх занять, а й «забронюють» собі талан на найближчий час у всіх сферах життя.

Скорпіон

Скорпіони отримають приємну звістку, на яку чекають уже досить довго і, як вже стало здаватися, безперспективно — тепер їхній радості не буде межі. Найімовірніше, добра звістка стосуватиметься дітей представників знака, які – у навчанні, спорті чи творчості – виправдають покладені на них батьками надії. Залишиться тільки похвалити свою дитину, а заодно і себе — в їхніх успіхах винні і самі представники знака.

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