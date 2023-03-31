Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 1-2 квітня

Ці вихідні найкраще присвятити добрим думкам та добрим справам, тільки тоді можна буде сказати, що відпущені нам зірками дні витрачені недарма.

1 і 2 квітня ми житимемо одночасно у двох вимірах: теперішньому та минулому, останнє може відкрити багато секретів, які допоможуть зробити важливі висновки з минулого і допомогти зрозуміти, в якому напрямку рухатися далі. Кому пощастить у цей час?

Суботу, 1 квітня, астрологи справедливо називають днем милосердя та співчуття. Незважаючи на те, що оточення буде налаштоване недоброзичливо, а часом і агресивно, необхідно до всіх ставитись максимально доброзичливо – зі співчуттям та розумінням. Можливо, така місія здасться важкою, особливо в тому, що стосується найближчих людей, але зробити це необхідно, інакше взаємини з ними погіршуватимуться. Цього дня також можна займатися волонтерством та благодійністю, допомагаючи тим, хто потребує сприяння.

Неділя, 2 квітня, – день, коли нагадує себе минуле, недарма його символом є колесо. Обставини, в яких виявиться людина, можуть викликати відчуття дежавю – головне, розуміти, що вони надіслані нам не просто так, а з певною метою. Найімовірніше, необхідно провести своєрідну роботу над помилками, щоб надалі їх не повторювати.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам пощастить у вирішенні фінансових питань будь-якого масштабу – від найнезначніших до максимально серйозних, але найімовірніше отримання несподіваного прибутку, на який представники знака навіть не розраховували, особливо якщо врахувати, що на календарі – вихідні. Найголовніше для них – вирішити, як витратити отримані фінанси: не варто витрачати все одразу.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонам зірки радять сконцентруватися на особистому житті, тим більше, що у них будуть усі шанси для того, щоб досягти в ньому успіху – до того ж як у сьогоденні, так і в майбутньому. Головне, розпізнати фактори, які про це свідчать, і не прогаяти свій щасливий шанс – такі подарунки зірки роблять людям нечасто, можливо, він уже ніколи не повториться.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги, відомі своїм трудоголізмом, не зраджують своєї звички і вихідними днями, але цього разу завдяки їй вони зможуть переробити таку кількість справ, на яку в них іноді пішов би цілий тиждень. Результатом стане успіх, на який представники знака ще вчора і не сподівалися: вони здобудуть і популярність у професійних колах, і прибуток.

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