Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 1-2 липня

Нинішні вихідні – з різних причин – не найкращий час для розслаблення й релаксації, та це не означає, що треба відмовитися від відпочинку на користь роботи.

1 та 2 липня – дні, енергетика яких виявиться настільки сильною, що її просто неможливо буде ігнорувати. А той факт, що визначальний знак зміниться з плюса на мінус, означає лише те, що в цей час нікому не буде нудно. Кому пощастить у цей цікавий час?

Субота, 1 липня, – день найпотужнішої космічної енергетики, яка здатна принести успіх у будь-якій – навіть найскладнішій – справі. Щоправда, стосуватиметься це лише тих, хто не боїться роботи – з неба, у вигляді манни небесної, ні на кого нічого не впаде – необхідно буде докласти зусиль, втім, їх буде потрібно набагато менше, ніж будь-коли. Ті, хто не пошкодують вихідного дня для того, щоб витратити його на вирішення якогось професійного завдання, можуть розраховувати на серйозний результат від своїх дій. На відпочинок, що би ми під цим словом не мали на увазі, часу майже не залишиться, але важливо не згаяти такий плідний для роботи час – він повториться лише через місяць.

В неділю, 2 липня, спрямованість енергетичних потоків, що йдуть на Землю, різко зміниться – вона стане різко негативною. Сили зла, які вийдуть на поверхню в ці дні, можуть неабияк зіпсувати людям життя. Щоб цього не сталося, астрологи радять звертатися по допомогу до сил добра і світла: зайнятися благодійністю, піти до церкви або хоча б обійти свій будинок за годинниковою стрілкою із запаленою свічкою – вважається, що це відлякає від нього лихо та нещастя. До того ж його стіни сьогодні – без нагальної потреби – краще не залишати, тим паче, що вдома завжди можна знайти заняття.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці відчують, що гроші буквально пливуть до них до рук – що й казати, відчуття приємне. Щоправда, станеться це, найімовірніше, в суботу, натомість неділю можна буде присвятити не менш приємним думкам про те, як витратити ці фінансові надходження. Необхідно також поміркувати, як забезпечити наступні транші – для планування майбутніх професійних досягнень чудово підійде неділя.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонам зірки наполегливо рекомендують вирушати в поїздки різного характеру – від відряджень до подорожей. І те, й інше виявиться однаково продуктивним, але вояжі професійного характеру забезпечать не лише приємні враження, а й фінансові надходження. Соромитися ого, що поїздка розпочнеться у вихідний, представникам знака не варто – в понеділок вони будуть готові до роботи.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогам зірки радять звернути увагу на своє особисте життя – саме тут представників цього стриманого і, як здається, неемоційного знака очікують найприємніші події. Велика ймовірність того, що невизначеність, яка затягнулася у стосунках із близькою людиною, нарешті отримає своє логічне продовження – наприклад, пропозиція руки й серця. Ті, хто ще не має постійного партнера, цілком можуть його знайти.

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