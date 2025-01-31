Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 1-2 лютого

Нинішні вихідні, 1 та 2 лютого, не найпростіші у місячному календарі, але, враховуючи їхню особливість та обравши правильну лінію поведінки, можна провести їх не без приємності.

Субота, 1 лютого, час протистояння добра і зла, воно поки що тільки вимальовується, оскільки жодна його сторона ще не ввійшла в силу і не може подолати іншу, але це не означає, що ситуацією, що склалася, можна знехтувати. Будь-який вчинок буде мати велике значення для майбутнього людини, тому необхідно уникати вчинків, які можуть поставити її в незручну ситуацію і, як наслідок, створити їй погану репутацію. Проте, незважаючи на негативні космічні енергії, день може бути дуже успішним – особливо у фінансовому плані.

Неділя, 2 лютого, день кардинальних змін у всіх сферах життя. Найголовніше в цей час – думати над кожним своїм кроком, оскільки легковажність стане головною перешкодою, яка заважає просуватися до поставлених – особливо особистих – цілей.

Кому пощастить у такий непростий, але цікавий час?

Рак

Раки на власному досвіді переконаються у справедливості прислів'я «що посієш, те й пожнеш»: все, що трапиться з ними в цей час, зумовлено їхніми власними вчинками, словом і навіть думками останнього часу. Оскільки за представниками цього – тактичного та доброзичливого – знака жодних гріхів не значиться, вони можуть розраховувати на приємні моменти, які їх безперечно потішать – наприклад, отримання приємної звістки, на яку вони давно чекали.

Терези

Терезам відповідь на важливе – життєве чи професійне – запитання, яке представники знака шукають вже досить давно, у цей час дасть Всесвіт. У зв'язку з цим дуже важливо звертати увагу на будь-які знаки, які він подаватиме. Не варто очікувати того, що хтось прямо скаже їм, що і як треба робити, оскільки зіркова допомога може прийти у вигляді випадкової фрази, почутої в натовпі, або вирваної з контексту цитати і навіть напису на сіті-лайті.

Скорпіон

Скорпіонам зірки обіцяють проведення часу, яке є логічним для вихідних днів, і ним є відпочинок. Останнім часом представники знака багато і наполегливо працювали, тому їм необхідно відновити сили – як фізичні, так і моральні. Більш сприятливий період, ніж вихідні, для цього складно знайти, а щодо умов, то про це подбають космічні енергії – не варто дивуватися несподіваній пропозиції провести час на курорті або в заміському готелі.

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