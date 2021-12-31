Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 1-2 січня

Цьогорічні вихідні – 1 та 2 січня – відрізняються один від одного, як небо та земля чи плюс та мінус, варто заздалегідь підготуватися до такого перепаду енергій.

Втім, у цих днів багато спільного – їх зближує необхідність провести час у тиші – хоча б відносній, наскільки це можливо не лише вихідними, а й у святкові дні, присвятивши час відпочинку та улюбленим заняттям.

Субота, 1 січня, перший день нового року, виявиться одним із найчистіших і найсвітліших у всьому місячному місяці. Не можна порушувати небесну – і земну – гармонію: сваритися, ображати і ображатися, бажати – як у словах, і у думках – зла оточенню і навіть підвищувати голос. Зате, незважаючи на святковий день, можна – і потрібно – упорядковувати навколишній світ, хоча б на рівні власного будинку чи квартири: створювати затишок, позбавлятися непотрібних речей, наповнювати атмосферу приємними ароматами та звуками – наприклад, готувати щось нескладне, але дуже смачне, і слухати гарну музику.

Неділя, 2 січня, на противагу суботі є одним із найтемніших днів місячного місяця, негативна енергетика якого призведе до того, що сили – як фізичні, так і моральні, а заразом і настрій знижуватимуться до нуля. Цей час краще провести вдома, за стінами якого можуть очікувати неприємності, благо, статус святкового та вихідного дня сприятливий для домосидів.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, незважаючи на свята, а можливо і завдяки їм, зірки обіцяють приємний фінансовий прибуток. Найімовірніше, це буде подарований подарунок, про який представники знака давно мріяли, але можливі й запізнілі виплати, які їм не встигли перерахувати до Нового року. Як розпорядитися грошима, що надійшли в їхнє розпорядженні, вони вирішать самі, єдине, від чого застерігають їхні зірки – це від поспішних дій: перш ніж витрачати їх, бажано добре все обміркувати.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви – принаймні ті, хто поки що самотній – саме цими днями можуть зустріти свою другу половинку. Щоправда, для цього їм необхідно буде в перший день нового року вийти на вулицю – наприклад, відвідати вуличне свято на центральній площі міста або вечірку у близьких друзів. Там вони звернуть увагу на людину, в яку можуть закохатися з першого погляду. Головне, не прогаяти щасливого шансу познайомитися з нею, оскільки другого такого випадку доля може вже й не піднести.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам, які давно намагаються знайти квартиру або дачу своєї мрії, пощастить відшукати саме такий об'єкт. На перегляд, який у цей час запропонує ріелтор, потрібно погоджуватися, не роздумуючи – побачене на ньому перевершить будь-які, навіть найсміливіші, очікування. Після цього залишиться лише підписати відповідні документи, а після свят, коли відчиняться банки, внести завдаток за своє придбання. Втім, житло своєї мрії можна буде знайти самостійно – на відповідних інтернет-ресурсах.

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