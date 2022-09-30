Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 1-2 жовтня

1 та 2 жовтня – не час для того, щоб лежати на дивані: вони призначені для роботи – як розумової, так і фізичної. Головне: все грамотно спланувати та дотримуватися пунктів плану, намагаючись не вибиватися з графіка.

Субота, 1 жовтня, сприятлива для інтелектуальної праці, тому в цей час можна складати звіти – як бухгалтерські, так і про виконану роботу, писати реферати та займатися літературною творчістю. Властиві людині таланти розквітнуть буйним кольором – цим чинником бажано скористатися тим, хто давно має намір зробити їх основою для своєї роботи. Будь-які розумові завдання вирішуватимуться легко, щоправда, до роботи над ними необхідно буде підключити не тільки розум, а й інтуїцію – вона цього дня опиниться на висоті.

У неділю, 2 жовтня, зірки пошлють на Землю потужний потім енергії, який переповнюватиме кожного з нас – важливо грамотно розпорядитися припливом фізичних сил. Не варто братися за непосильну роботу, та й взагалі бажано економити енергію, інакше легко можна надірватися і робочий тиждень, який розпочнеться після вихідних, навряд чи мине у продуктивному ключі. Оптимальний варіант – присвятити цей день спорту: він не лише дасть вихід енергії, а й дасть необхідний заряд бадьорості та бажання працювати.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни зможуть почуватися трохи чарівниками: все, що вони скажуть – чи подумають – моментально матеріалізується. Тому важливо вибрати першочергові мрії, які хотіли б втілити у життя представники знака, та зосередитись саме на них. Ну, і, звичайно, в жодному разі не можна включати до списку бажань зло щодо інших людей – бумеранг нікому не потрібний.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам необхідно звертати увагу на ідеї, які в ці дні спадуть їм на думку: одна з них виявиться не просто продуктивною, а – без перебільшення – геніальною, будучи втіленою в життя, вона принесе представникам знака не лише солідні дивіденди, а й популярність у професійних колах. Головне, до понеділка не забути, у чому суть ідеї "на мільйон".

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільцям, які переймаються станом своїх фінансів, вдасться значно покращити матеріальне становище. Як це станеться, не має особливого значення: комусь повернуть старий обов'язок, додавши до нього "подяку", а хтось у приватній – дружній – розмові отримає вигідну пропозицію, від якої просто неможливо буде відмовитися.

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