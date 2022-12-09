Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 10-11 грудня

Цьогорічні вихідні – не найлегший період у житті: різкий перехід від радості до відчаю, а внутрішньої наповненості – до спустошення, мало кому здасться легким та необтяжливим, але важливі уроки, викладені внаслідок цього процесу, виявляться необхідними.

10 і 11 грудня, незважаючи на всі пов'язані з цими місячними днями перипетії, дуже непогані для відпочинку, якого ми очікуємо від вихідних. Для того, щоб усе склалося максимально сприятливо, необхідно дослухатися до рекомендацій зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Субота, 10 грудня, день, на який здавна – ще з античних часів – прийнято було призначати свята: вважалося, що, оскільки він пов'язаний з культом бога виноробства, Діоніса, випити в цей час – не гріх, а решта веселощів, як кажуть, додасться. У наші дні розважальні заходи зі зрозумілих причин не на часі, але й зневірі вдаватися не варто – вважається, що зірки будуть таким настроєм незадоволені, а отже, можуть серйозно ускладнити життя тим, хто не вміє радіти з того, що має. Спокій, умиротворення та віра в те, що все обов'язково буде добре, – головні почуття та відчуття, які бажано відчувати у цей час.

Неділя, 11 грудня, не найкращий день для спілкування – до того ж як на реальному, так і на віртуальному рівні, тому його бажано максимально скоротити. Але хто сказав, що це погано? Поговорити щиро з друзями та рідними можна буде й у будь-який інший день, а цей час краще провести на самоті – як то кажуть, у компанії з гарною людиною, тобто із самим собою.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам, які останнім часом страждали від сварки з близькою людиною, нарешті вдасться налагодити з нею стосунки, до того ж, найімовірніше, вона першою піде назустріч, перепросивши за свою поведінку і погодившись на поступки, які й стали свого часу причиною розладу. Що ж до самих представників знака, то їм залишиться зробити те саме – їхній жест доброї волі не залишиться непоміченим.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Ті Козороги, які мають заповітну – чи, як заведено говорити, кришталеву – мрію, цілком можуть готуватися до того, що вона несподіваним чином здійсниться. Хоч би якої сфери життя чи діяльності їхнє бажання стосувалося, обов'язково станеться щось таке, що інакше як дивом і не назвеш, тому представникам знака потрібно не копатися в причинах і наслідках, а отримувати задоволення.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби – особливо ті з них, чия професія пов'язана з творчістю – можуть розраховувати на те, що плоди їхньої праці будуть не лише помічені, а й належним чином відзначені тими, від кого залежить їхнє подальше просування на ринку творів мистецтва – критиками, меценатами чи спонсорами.. Головне завдання представників знака – не прогаяти тієї людини, яка відтепер опікуватиметься ними.

Читайте також: