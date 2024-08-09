Кому зі знаків зодіаку пощастить – вихідними 10-11 серпня

У суботу, 10 серпня, енергія, часом навіть надмірна, яку ми отримуємо, може не лише допомогти зрушити гори – насамперед, побутового та господарського характеру, а й зіграти злий жарт. Відчуття всемогутності, яке опановує людьми в такий час, не дасть надздібностей і, як наслідок, надможливостей, а, навпаки, підведе і поставить у незручне становище. Натомість найзатребуванішими якостями стануть благородство та великодушність, а найактуальнішим заняттям – благодійність. Добро, зроблене тим часом, практично блискавично повернеться добром, перевершивши всі очікування, втім, зло теж повернеться бумерангом.



Неділя, 11 серпня, – день, призначений для активних дій, але тільки в тому випадку, якщо вони спрямовані на упорядкування навколишнього простору, зокрема, і цілого світу в цілому. Братися можна тільки за ті справи та проекти, які можуть принести хоча б невелику користь, від шкідливих ідей сьогодні – втім, як і завжди, – необхідно відмовитися, до добра вони не доведуть.

Телець

Тельцям – нарешті! — вдасться налагодити взаємини з близьким другом, з яким вони посварилися деякий час тому. Оскільки більшість провини за те, що трапилося, лежить на представниках знака, то й робити перший крок доведеться їм. А полегшить їхню дипломатичну місію той факт, що близька людина і сама давно подумує про примирення, але не знає, яким чином його здійснити. Тепер все складеться до максимального задоволення обох.

Рак

Раки, які дуже люблять, коли приємні їм події відбуваються власними силами, без активної їхньої участі, цими вихідними зможуть отримати такий подарунок від Всесвіту. Щоправда, для цього їм таки доведеться докласти деяких зусиль, а саме – сформулювати своє бажання та обов'язково вимовити його вголос. Таким чином, представникам знака вдасться, минаючи «інстанції», одразу донести його до вищих сил.

Стрілець

Стрільцям вдасться ухвалити важливе рішення, що, незважаючи на їхню вроджену рішучість, вони з якоїсь – незрозумілої навіть їм – причини не можуть зробити останнім часом. Щоправда, зірки радять їм у цьому разі спиратися не тільки на власну думку – їм неодмінно потрібно запитати поради збоку, але тільки в людини, якій вони довіряють на всі сто відсотків – найкращого друга чи родича.

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