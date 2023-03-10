Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 11-12 березня

11 та 12 березня можна стати до реалізації важливого проєкту – місячні енергії сприятимуть будь-яким зусиллям, спрямованим на роботу з досягнення поставленої мети. Кому пощастить у цей час?

11 березня – день, коли необхідно йти вперед, попередньо відкинувши "гирі", що заважають руху, у вигляді сумнівів у своїх силах і невпевненості в собі. Будь-які роздуми цього дня, на відміну від інших, уповільнять дії, а то й зовсім унеможливлять їх. Проєкти, розпочаті в цей час, призведуть до успіху, особливо якщо їхня мета – не тільки професійний, а й фінансовий успіх. Якщо зачин суботи буде правильним, у неділю, 12 березня, намітяться перші результати: звичайно, до фіналу буде ще досить далеко, але вже вдасться зрозуміти, в якому напрямку рухатись далі. Втім, не лише роботою цими днями живе людина: відновлювати сили не тільки можна, а й потрібно, головне, щоб відпочинок був активним – пасивне проведення часу втомить ще більше.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям – особливо тим, хто перебуває у сварці з близькою людиною – зірки подарують чудовий шанс налагодити стосунки. Щоправда, для цього їм доведеться потурбуватися: викликати того, кого люблять, на відверту розмову, пояснити свою поведінку (напевно, у нього були об'єктивні причини), а заразом і перепросити – вони будуть прийняті охоче до повного і беззастережного примирення.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонам зірки рекомендують вирушати у подорож, про яку вони давно мріяли. До того ж їм зовсім необов'язково вирушати далеко, та за нинішніх умов це й неможливо, головне, щоб поїздка принесла їм задоволення – насамперед естетичне. Його може пиринести як екскурсія до музею чи замку, так і прогулянка на березі річки чи озера – на тлі гарного пейзажу.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби, які перебувають у невизначених взаєминах із близькою людиною, цілком можуть розраховувати на освідчення в коханні, а то й офіційну пропозицію руки та серця. Зірки радять його прийняти, оскільки зараз складуться максимально сприятливі умови для початку сімейного життя: воно буде щасливим і триватиме довго — чого ще можуть бажати закохані?

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