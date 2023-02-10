Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними 11-12 лютого

Нинішні вихідні підходять для відпочинку, але тільки в тому разі, якщо вони не є порожнім проведенням часу, а наповнені мудрістю, бажанням осягнути нові знання і навіть таємниці світобудови.

11 та 12 лютого випадають на один – 22-й – місячний день, тому й рекомендації щодо того, як поводитись у суботу та неділю, не відрізняються одна від одної. Кому пощастиь у цей час?

Субота та неділя, 11 та 12 лютого, – дні, коли у всіх – навіть тих, кого прийнято називати обмеженими – людей відзначається значне зростання розумових та інтелектуальних здібностей. Звідкись – для багатьох абсолютно несподівано – з'явиться бажання вчитися, в результаті з полиць дістаються книжки – переважно підручники чи художні альбоми, а в Інтернеті відкриваються відповідні сайти. Приваблюватимуть до себе музеї та бібліотеки – далеко не всі потрібні та цікаві факти можна дізнатися, не виходячи з дому.

Астрологи вважають, що в цими днями важко буде щось приховати від оточення, тому з ним бажано менше спілкуватися – особливо з тими, від кого є якісь секрети: великий ризик вибалакати і навіть не зрозуміти, як це сталося. Тим, хто й дня не може провести без своєї роботи, зірки радять складати плани, розраховані на тривалу перспективу, та обмірковувати нові професійні ідеї: у цей час перебіг думок буде легким, а результат розумової роботи – продуктивним.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам спаде на думку ідея, яку вони згодом із властивою їм "скромністю" назвуть геніальною, і частка істини в такому твердженні буде. Задум, який вони обмірковуватимуть цими днями, згодом принесе представникам знака матеріальний зиск. Головне, не зволікати і вже від понеділка почати втілювати в життя свою ідею, тоді її вдасться швидко монетизувати.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам зірки рекомендують зустрітися з друзями чи близькими родичами, яких вони – зі зрозумілих причин – давно не бачили. Крім приємних емоцій, які вони в результаті отримають, представники знака можуть розраховувати ще й на важливу зустріч: у компанії може виявитися дуже цікава людина, а знайомство з нею – доленосним: можливо, воно приведе до весілля.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії певною мірою зможуть почуватися героями казок: якщо до них на вулиці звернеться за допомогою людина не найпрезентабельнішого вигляду, не варто з гидливою міною проходити повз – треба надати їй посильну допомогу. Велика ймовірність того, що незабаром вона несподівано виникне в житті представників знака і віддячить їм за доброту, зробивши те, про що вони не мріяли.

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