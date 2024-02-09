Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 11-12 лютого

Нинішні вихідні, 11 і 12 лютого, сприятливі для відпочинку, але тільки в тому випадку, якщо він буде пасивним – тільки так вдасться сили, що вичерпуються – як моральні, так і фізичні.

Субота, 10 лютого, день, коли кожному супроводжує гарний настрій, але енергетика надто слабка для активних дій, тож найкраще «заняття» для цього часу – щось необтяжливе: наприклад, можна читати, слухати музику, займатися рукоділлям і… мріяти. Все, що людина сьогодні побачить у своїх фантазіях, обов'язково здійсниться, тому бажання необхідно загадувати максимально, щоб згодом не шкодувати про втрачені можливості. Неділя, 11 лютого, бажано продовжувати будувати плани на майбутнє, ретельно продумуючи кожен пункт і старанно прописуючи кожну деталь – у такому разі їх набагато легше буде здійснити. У цей час також потрібно допомагати іншим людям, необов'язково йдеться про благодійність: сприяння може бути нематеріальним, але від цього не менш важливим і цінним. Кому пощастить у такий час?

Овен

Овни відчують позитивний настрій, який дозволить їм зробити щось незвичайне. Щоправда, до активних дій – передусім господарського спрямування – це не матиме стосунку, а ось до особистого життя – цілком. Зірки наполегливо рекомендують їм з'ясувати стосунки з близькою людиною – сторінку сварок та взаємних образ вдасться перевернути.

Діва

Дівам, які змушені ухвалити важливе життєве рішення, зірки радять зробити це саме нинішніми вихідними – у такому разі воно виявиться максимально правильним та успішним. Головне – нікого не слухати, а покластися лише на свої міркування та – особливо! — свій внутрішній голос: він не дозволить помилитися.

Стрілець

Стрільцям, незважаючи на вихідний, вдасться завершити важливий проєкт, який вони не встигли довести до ладу протягом робочого тижня. За це вони повинні будуть дякувати властивому їм перфекціонізму, який не дозволить їм кинути почате на пів дорозі. Робота не вимагатиме від них великої кількості часу та сил, а результат дасть привід пишатися собою.

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