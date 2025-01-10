Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 11-12 січня

Нинішні вихідні, 11 та 12 січня, не дозволять нам довгий час перебувати в тому самому стані: він змінюватиметься настільки часто, наскільки і різко, і йому дуже важливо відповідати.

Субота, 11 січня, день, коли емоції та почуття мають перебувати під контролем логіки та розуму, інакше під впливом мінливого настрою можна буде здійснити вчинки, за які вже завтра може бути соромно. Також у цей час не тільки можна, але й потрібно співчувати іншим людям і займатися благодійністю: чим більше добра людина зробить сьогодні, тим більше по-справжньому добрих подій відбудеться найближчим часом у її житті.

У неділю, 12 січня, у наше життя – хочемо ми того чи ні – може вторгнутися минуле. Воно може набути різних – часом зовсім несподіваних – форм: можлива поява людей, з якими ми колись перебували у взаєминах – як дружніх, так і романтичних; відчуття дежавю, таємні послання, що розкривають давні таємниці, які, як нам здавалося, так і залишаться нерозкритими. Важливо пам'ятати, що всі ці ситуації та події надіслані нам для того, щоб поставити крапки на «і» у стосунках з іншими людьми і завершити «завислий» розділ життєвої книги, щоб відкрити наступну – нову – її сторінку.

Кому пощастить у такий неоднозначний час?

Діва

Діви зможуть, як кажуть у таких випадках, стати ковалями власного щастя, значно покращивши свої – як професійні, так і особисті – позиції. Все, що їм потрібно для цього зробити, – це допомогти іншим людям, особливо тим, хто потребує підтримки та сприяння. Якщо поряд із представниками знака немає таких людей, їх зовсім нескладно знайти, поговоривши зі знайомими і навіть почитавши відповідні сайти в Інтернеті – бумеранг добра прилетить миттєво.

Скорпіон

Скорпіонам – незалежно від того, хочуть вони того чи ні – доведеться звернути увагу на своє особисте життя. Їм вдасться перевести його на новий – більш високий – рівень, водночас абсолютно неважливо, як давно вони перебувають у взаєминах, і офіційно вони оформлені чи ні. У будь-якому разі обставини складуться таким чином, що зв'язок між представниками знака та їхньою другою половинкою стане міцнішим, надійнішим і, що особливо важливо, щасливішим.

Риби

Рибам зірки наполегливо рекомендують використовувати нинішні вихідні за прямим призначенням – тобто відпочити. Складуться сприятливі умови для прогулянок на свіжому повітрі, зустрічей із друзями, відвідування родичів та навіть нетривалих поїздок за місто. Головне – отримати приємні емоції та накопичити моральні та фізичні сили, які вже у понеділок стануть у пригоді представникам знака для початку роботи над важливим проєктом.

Читайте також: