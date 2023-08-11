Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 12-13 серпня

Нинішні вихідні важко вибудувати в одну лінію і присвятити єдиному заняттю – до того ж не тільки роботі, а й відпочинку: вийде занадто нерівна «крива», тому бажано змінювати його.

12 та 13 серпня – дні, які вимагатимуть від людини максимум енергії: вона знадобиться як для спілкування, так і для активних дій, тому бажано заздалегідь подумати про те, як нею запастись. Кому пощастить у цей час?

Субота, 12 серпня, день сварок та конфліктів, які можуть не лише негативно відбиватися на настрої, а й забирати сили – як моральні, так і фізичні. А їх краще витратити на вирішення важливих питань – якщо не професійних, то особистих чи побутових. Від шопінгу, який є цілком логічним у вихідний день, сьогодні краще відмовитись – усі куплені речі виявляться із прихованим браком, а продукти – зіпсованими, хоча на перший погляд цього й не скажеш. Не варто брати на себе занадто багато, навіть якщо йтиметься лише про господарські справи – легко надірватися, нічого до ладу водночас не зробивши. Неділя, 13 серпня, час, сприятливий для важливих справ та серйозних звершень. Звичайно, краще, коли цей місячний день випадає на будній день, але заради максимально сприятливих умов втілення в життя важливих професійних проєктів, можна пожертвувати вихідним. Тим же, хто на це не наважиться, зірки рекомендують зайнятися складанням планів на майбутнє – вони виявляться перспективними та легкими у виконанні.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, незважаючи на вихідні, зірки обіцяють фінансовий успіх. Зрозуміло, для кожного представника знака він програється по-своєму: одним повернуть давній борг, іншим заплатять за зроблену роботу, а третім зроблять цінний подарунок. У будь-якому разі важливо не витрачати все одразу, а дати грошам спокійно відлежатися вдома хоча б кілька днів, в такому разі вдасться зберегти їх для серйозної і дійсно важливого закупу, інакше вони розійдуться по дрібницях.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – особливо ті з них, хто потрапив у заплутане становище – вихідними зрозуміють, яким чином вирішити проблему. До того ж для цього їм не доведеться ламати голову – все станеться начебто саме собою, складеться враження, що мудре рішення – у буквальному значенні слова – принесе вітром. Зрозуміло, насправді це не так: найімовірніше, такий висновок видасть підсвідомість, яка непомітно для самої людини працювала, вибираючи із сотень варіантів один, єдино правильний – варто взяти його до уваги.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам необхідно звернути увагу на ідеї, які спадають їм на думку цими днями: вони виявляться перспективними не лише у професійному, а й у фінансовому сенсі. Головне, звернути на них увагу — великий ризик вважати свої творчі думки просто грою уяви, хоча насправді вони цілком реальні і практично здійсненні. Найкраще, що можуть зробити представники знака, це зафіксувати свою ідею – чи ідеї – у комп'ютері чи папері, тоді згодом вони зможуть їх розвинути.

Читайте також: