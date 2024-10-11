Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 12-13 жовтня

Нинішні вихідні – 12 та 13 жовтня – гарний час для будь-яких занять, коли можна як попрацювати, так і відпочити, головне вибрати для кожного виду діяльності енергетично підхожий день.

Субота, 12 жовтня, час із потужною позитивною енергетикою, яка уможливить досягнення будь-якої мети. З урахуванням вихідного дня можна сказати, що вона буде переважно господарсько-побутовою, але й професійну виключати не можна – не варто втрачати важливого шансу, а відпочити можна буде пізніше. З фінансами необхідно поводитися обережно: успішними будуть лише незначні фінансові операції, від серйозних – зокрема і пов'язаних із купівлею-продажем нерухомості – краще відмовитися. Налагодити стосунки з оточенням можна буде, зробивши йому подарунки – як невеликі сувеніри, так і дорогі.

Неділя, 13 жовтня, день, коли необхідно робити добро оточенню, не очікуючи водночас подяки у відповідь, у такому разі філантропія вважатиметься недійсною. Не можна емоційно реагувати на недоброзичливе ставлення оточення, оскільки в такий спосіб ми примножуємо наявне зло. Якщо людина не відчуває в собі достатніх для цього душевних сил, їй краще залишитися вдома та звести спілкування – навіть із близькими – до мінімуму.

Лев

Левам зірки наполегливо рекомендують присвятити день догляду, а. можливо, і зміні іміджу, тому за найменшої нагоди можна – і потрібно! – вирушати до перукарні та на шопінг, щоб уже в понеділок постати у новому образі. Це буде дуже доречним, оскільки на початку наступного тижня представники знака можуть отримати пропозицію попрацювати в престижній компанії, а в будь-якому новому місці, як відомо, зустрічають за одягом, і тільки потім проводжають за розумом.

Терези

Терезам, чим би вони не займалися цими днями, не варто чекати на блискавичні результати – найімовірніше, їх не буде. Але чому б представникам знака не отримати задоволення від самого процесу роботи чи творчості, особливо якщо вони вирішать створити щось корисне або отримати нову – креативну – навичку. До речі, праця як і належить, даремно не мине – згодом її плоди обов'язково знадобляться в основному виді діяльності, а, можливо, і відкриють її нову сторінку.

Скорпіон

Скорпіонам можна сміливо вирушати в будь-які поїздки – від короткострокових відряджень до довготривалих подорожей, всі вони виявляться однаково успішними. У робочих вояжах представникам знака вдасться не лише вирішити професійне завдання, а й перевести дух і відпочити, і навпаки: у відпустці можна буде дізнатися про щось важливе, що згодом стане в пригоді в роботі. До того ж у дорозі все – від транспортних стикувань до проживання в готелях – складатиметься максимально вдало.

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