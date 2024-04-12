Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 13-14 квітня

Нинішні вихідні – 13 та 14 квітня – несхильні до відпочинку у тому вигляді, в якому ми звикли про нього говорити, але це не означає, що не можна поєднати енергії цих днів з повноцінним відновленням сил – як моральних, так і фізичних.

Субота, 13 квітня, не годиться для активних дій фізичного характеру — це час успішної розумової діяльності, коли можна і потрібно! – читати, вирішувати інтелектуальні завдання, продумувати тактику та стратегію досягнення професійних цілей, до роботи над якими можна буде розпочинати найближчим часом – наприклад, на початку наступного робочого тижня. Також можливо загострення інтуїції, яка підкаже вихід зі складної життєвої ситуації і навіть допоможе відшукати зникле – наприклад, потрібну річ, яка вважалася втраченою.

Неділя 14 квітня, день припливу потужної енергії, яка – якщо не взяти її під контроль – може створити хаос у житті будь-якої, навіть дуже дисциплінованої та організованої людини. Час призначений для активних дій, які у вихідний день можуть набути виду садово-городніх робіт або занять спортом. Кому пощастить у такий діяльний час?

Близнята

Близнятам, незважаючи на вихідні, пощастить у вирішенні фінансових питань будь-якої складності. Насамперед, імовірний несподіваний, а тому особливо приємний, прибуток, який може прийняти вигляд дорогого подарунка чи звістки про підвищення зарплати, який офіційно буде підтверджений вже на початку наступного робочого тижня.

Терези

Терези — щоправда, переважно ті з них, хто останнім часом примудрився потрапити в неприємну ситуацію — з приємним здивуванням виявлять, що приводу для занепокоєння вони більше не мають. Найімовірніше, під впливом зірок все вирішиться само собою – без будь-яких зусиль з боку самої людини, що подвійно потішить представників знака.

Водолій

Водолії можуть отримати приємну звістку, на яку вони останнім часом уже й не розраховували. У кожного з представників знака вона торкнеться своєї – найважливішої для нього – життєвої галузі, тому назвати загальний – єдиний для всіх – напрям неможливо, але головне, що допомога прийде саме в тому вигляді, який зараз необхідний.

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