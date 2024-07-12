Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними 13-14 липня

Нинішні вихідні, 13 та 14 липня, – не найвдаліший час для активного та безтурботного відпочинку, тому провести їх треба в обстановці, яка відповідатиме енергетиці кожного дня.

Субота, 13 липня, – неоднозначний день: з одного боку, він сприятливий для душевної та духовної роботи: визнання своїх помилок і роздумів над тим, як їх виправити. З іншого, він може нести різні несподіванки, пов'язані з близькими та коханими людьми, причому переважно – приємні. Це також час важливих розмов, які мають розставити крапки над "і" у взаєминах із тими, хто для нас важливий: освідчення, пропозиції руки й серця – його благотворну енергію потрібно використати на всі сто відсотків.

Неділя, 14 липня, – не найпростіший день місячного гороскопу, який має репутацію сатанинського. Сили зла охоплюють як світ загалом, так і душу кожної людини окремо, тому астрологи радять не залишати рідні стіни. Та оскільки спекотного літнього дня таке навряд чи можливо, бажано хоча б максимально скоротити спілкування з людьми навколо – особливо неадекватними, агресивними та тими, хто перебрав зі спиртним. Кому пощастить у такий неоднозначний час?

Овен

Овнам, як одному з найазартніших знаків зодіаку, зірки рекомендують грати та обіцяють виграш. Може йтися про різні способи отримати порцію адреналіну: найпростіший з них – придбати лотерейний квиток, проте не менш цікавим методом перевірити свої знання може, наприклад, стати участь у вікторині або проходження цікавого тесту в інтернеті. Щодо виграшу, то він може бути не лише матеріальним: підвищення самооцінки теж багато важить.

Рак

Раки отримають важливий для них шанс налагодити стосунки з людиною, яка для них дуже дорога. Так уже склалося, що останнім часом вони – з незрозумілої для представників знака причини – стали віддалятися одне від одного, що їх дуже засмучувало. Вихідними зірки радять їм скористатися ситуацією та відверто поговорити. Причина розладу виявиться настільки безглуздою, а виправити ситуацію виявиться так легко, що вони зітхнуть із полегшенням.

Діва

Діви цілком можуть розраховувати на сюрприз, який влаштує їм кохана людина. Складно стверджувати напевно, але, найімовірніше, йтиметься про щось матеріальне, що обов'язково порадує представників цього практичного знака. Звісно, нова сковорода навряд чи викличе у них захват, хоча в господарстві, як відомо, все знадобиться, а ось ювелірна прикраса буде дуже доречною. Головне – не забути подякувати близькій людині за надану увагу.

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