Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними 13-14 серпня

З подій, які відбуватимуться в цей час, можна побудувати бездоганний логічний ланцюжок. Втім, як той, так і інший день призначені для відпочинку, тільки в першому разі він буде активним, а в іншому пасивним. Кому пощастить цими вихідними, 13 та 14 серпня?

Субота, 13 серпня – єдиний у місячному циклі день, який ніби спеціально створений для веселощів. Звичайно, що-небудь святкувати, влаштовуючи урочистості, у такий час, як нинішній, досить важко, але зірки наполягають на тому, що впадати у відчай у цей час категорично забороняється. До того ж можна дозволити собі активний відпочинок: можна – і треба – відвідувати театри та виставки, насолоджуватись природою, займатися спортом.

Неділя, 14 серпня – день відпочинку, який слід дозволити собі після насиченого подіями суботнього дня. Найкраще провести його вдома, спілкуючись із друзями та рідними, особливо дітьми та літніми людьми. Можна читати, дивитися серіали і навіть просто лежати на дивані, головне – щоб заняття приносило задоволення.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям сьогодні може відкритися таємниця, над якою вони ламали голову вже досить довгий час. Однак все далеко не так просто, як може здатися на перший погляд: важливо відповісти на запитання, яким чином розпорядитися цими знаннями. Їх можна використовувати для зростання – як особистісного, так і професійного, а можна і для інтриг, спрямованих проти тих, кого стосується ця таємниця, – зірки не радять цього робити.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята сьогодні матимуть рідкісну можливість реалізувати свої мрії та бажання, втіливши їх у життя. Обставини складуться таким чином, що все начебто стане само собою — за помахом чарівної палички, але насправді це не так: просто кількість мрій — окрема й візуалізованих — перейде в якість, і в результаті можна буде несподівано отримати бажане.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогам зірки можуть подарувати доленосну зустріч із людиною, з якою вони колись розлучилися через власну необачність чи дурість. Таким чином вони матимуть другий шанс побудувати стосунки з тим, кого люблять, і хто, можливо, є їхньою другою половинкою. Зірки наполегливо рекомендують не прогаяти його, оскільки третього може і не бути – як би згодом не пошкодувати про втрачену можливість.

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