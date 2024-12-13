Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 14-15 грудня

Субота, 14 грудня, час потужної енергетики, коли можна – і потрібно – переходити від слів та намірів до активних та рішучих дій. До того ж це може стосуватися не тільки відпочинку, коли потрібно нарешті приинити говорити про необхідність занять спортом, а просто піти до спортзалу, а й роботи: шкода витрачати такий продуктивний день марно, а перевести дух можна буде і пізніше. Єдиною небезпекою дня є часта зміна настрою, яка може ускладнювати життя всім без винятку, але тим, хто буде чимось зайнятий, його перепади не страшні.

У неділю – 15 грудня – ситуація складеться протилежним чином: у досить складний час, коли піднімають голову сили зла, небажано робити різкі рухи. Ще краще – взагалі не виходити з дому, обмежити спілкування з оточуючими та присвятити день пасивному відпочинку та релаксові.

Кому пощастить у такий неоднозначний час?

Телець

Тельці, незважаючи на вихідний день, можуть розраховувати на солідні грошові надходження, які вони так чи інакше заробили в попередній період. Найважливіше для представників знака – грамотно розпорядитися отриманими коштами, витративши їх на справді важливі придбання, які давно стоять на порядку денному. Втім, у невеликих радощах напередодні Нового року та Різдва теж не варто собі відмовляти, головне – не захопитися і не витратити на них більшу частину отриманої суми.

Лев

Леви – особливо ті з них, хто потребує професійної допомоги та підтримки – можуть починати поступово збирати навколо себе команду однодумців. Нинішні дні – особливо, суботу – не тільки можна, а й потрібно витратити на бесіди – як телефоном, так і в різноманітних месенджерах, а з особливо важливими кандидатами можна зустрітися особисто. Неділю як складніший в енергетичному сенсі день зірки рекомендують витратити на аналіз зібраної напередодні інформації – тут буде про що подумати.

Водолій

Водоліям зірки рекомендують ставати до здійснення своєї давньої мрії – заснування власної справи. Зрозуміло, вихідними у багатьох випадках це буде важко, але підготуватися до рішучих кроків необхідно саме в цей час, особливо – у суботу: обставини для них складуться найсприятливіші. Що стосується неділі, то вона не передбачає активних дій для всіх знаків зодіаку, що стосується Водоліїв, то для них особливо важливо як слід відпочити – вже в понеділок вони можуть почати втілення свого плану в життя.

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