Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними 14-15 січня

Нинішні вихідні не можна назвати ідеальними – їхні енергії не сприятимуть розслабленню та відновленню сил, чого ми зазвичай очікуємо від таких днів.

14 та 15 січня надають можливість як для отримання необхідних для життя й роботи – часом таємничих і фантастичних – знань, так і для активних дій – як професійних, так і господарсько-побутових. Кому пощастить у цей час?

Субота, 14 січня, випадає на Новий рік за старим стилем, а цей день, на думку астрологів – і наші предки були з ними повністю згодні, – оповитий таємницями, які можуть раптом розкритися несподіваним чином. Дізнавшись ці дані, можна планувати нові професійні проєкти, які згодом принесуть тому, хто успішно їх реалізує, і популярність, і гроші. Щоправда, в суботу роботу над ними розпочинати зарано – енергії дня категорично невдалі для нових починань: внутрішній стрес, який супроводжуватиме багатьох, не найкращим чином позначиться на будь-якій діяльності. Натомість активні дії, незважаючи на вихідний, можна розпочинати в неділю, 15 січня. Нові ідеї, які спадуть на думку в цей час, виявляться надзвичайно продуктивними, тому на них треба звернути пильну увагу – щоб потім не шкодувати про втрачену можливість.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям, завдяки їхньому вмінню розраховувати свої сили на тривалу дистанцію, вдаватиметься майже все – як у професійному, так і в особистому плані. Особливо важливими для представників знака стануть стосунки з близькою людиною, однак їм варто пам'ятати про неприпустимість поспіху в таких важливих питаннях – через нього може зруйнуватися тендітний зв'язок, який ще не встиг повністю сформуватися.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви, незважаючи на вихідні, можуть отримати пропозицію перейти на нову посаду, а можливо, і на нову роботу, про яку вони давно мріяли. Щоправда, їм доведеться не лише вирішити, який вибір зробити, а й продумати програму першочергових дій, на яку чекає нове керівництво. Це допоможе добре зарекомендувати себе в очах його і нових колег, що дуже важливо зараз.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги, яких хлібом не годуй – дай їм попрацювати, не зрадять свою звичку й у вихідні. І це на краще, оскільки їм вдасться розвинути надзвичайну та рідкісну навіть для них працездатність і за два дні виконати тижневий план. Як результат, представники знака не лише зможуть розраховувати на хорошу матеріальну винагороду, а й отримають задоволення від того, чим займалися.

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