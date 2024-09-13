Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 14-15 вересня

Нинішні вихідні – 14 та 15 вересня – незважаючи на цікаві, а в деяких випадках і доленосні, події цілком підходять для відпочинку, який може бути як активним, так і пасивним.

Суботу, 14 вересня, можна з повним правом назвати «днем бумеранга»: все, що ми сьогодні зробимо іншим людям, – як добро, так і зло – дуже швидко повернеться до нас сторицею. Саме тому зірки попереджають про неможливість здійснювати погані вчинки та говорити недобрі слова, обговорювати та засуджувати будь-кого.



Неділя, 15 вересня, день, коли все, що не було завершено свого часу, повертається до нас, щоб ми могли поставити у ньому фінальну крапку. Не варто лякатися несподіваного збігу обставин, набагато важливіше – подумати про те, як «закрити» недоведені до логічного кінця справи та проєкти – насамперед вони торкнуться особистої сфери. Втім, цілком можливо, що останні отримуватимуть вдале продовження. Кому пощастить у цей час?

Овен

Овнам, які весь час кудись поспішають, зірки рекомендують зберігати спокій. Нинішні вихідні потрібно провести у своє задоволення – розмірено, без зайвих рухів тіла. Можна – і потрібно – присвятити цей час догляду за собою. Водночас абсолютно неважливо, вирішать представники знака вирушити до SPA-салону або влаштують його вдома, якість послуг від цього абсолютно не постраждає.

Лев

Левам може відкритися якась таємниця, яка стосується їхнього найближчого майбутнього. До того ж прийдуть ці відомості до представників знаку уві сні, тому їм необхідно запам'ятовувати все, що їм насниться, а потім ретельно проаналізувати та розгадати зміст побаченого. Якщо з цим процесом виникнуть проблеми, можна порадитись з кимось із близьких – можливо, хтось із них вгадає, що означають побачені ними символи.

Водолій

Водоліям, які часто страждають від незібраності і, водночас, бажання зробити все й одразу, можна буде розраховувати на талан лише в тому разі, якщо вони ще напередодні, у п'ятницю, матимуть докладний план того, що вони мають намір зробити за вихідні. Так їм вдасться визначитися з першорядними завданнями та відкласти ті, які поки що можуть зачекати, – переважно це стосуватиметься вирішення господарських та побутових питань.

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