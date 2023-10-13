Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 14-15 жовтня

Нинішні вихідні сприятливі для відпочинку вже хоча б із тієї причини, що вони, хоча й по-різному, не підходять для активних дій, тому доведеться від них відмовитися.

14 та 15 жовтня – дні мінливої енергетики, які мають одну, але вагому спільну рису: вони позбавляють людину сил, необхідних для повноцінного життя, тому їх необхідно витрачати економно. Кому пощастить у цей час?

14 жовтня – найскладніший і найнебезпечніший день місячного гороскопу. Його енергетика настільки негативна, що астрологи зазвичай радять цього дня не залишати стін рідного дому і звести спілкування лише до тих моментів, коли його неможливо уникнути, а решту всіх розмов і бесід перенести хоча б на завтра. Хто – за їхньою порадою – не сховався, може нарікати лише на себе – більше ніхто відповідати за їхню нерозумну поведінку не буде. Але нема лиха без добра: нинішній день можна з чистою совістю присвятити пасивному відпочинку – на канапі із книжкою або перед телевізором. У неділю, 15 жовтня, можна говорити про сприятливішу для людини енергетику, але активний спосіб життя, як і раніше, небажаний, оскільки сил – як фізичних, так і моральних – буде обмаль, тому їх вистачить лише на найнеобхідніші дії.

Телець

Тельцям, у яких у цей час загостряться їхні розумові та інтелектуальні здібності, вдасться розробити план подальших професійних дій, який дозволить їм досягти грандіозного успіху. Звісно, це станеться на початку нового робочого тижня, але підґрунтя майбутніх досягнень буде закладене нинішніми вихідними, тож не варто лінуватися.

Рак

Ракам вдасться отримати бажане лише в тому разі, якщо вони відмовляться від своєї звички задкувати, відступаючи від поставленої мети, а не підступаючи до неї. Якщо їм вдасться подолати себе й рухатися тільки вперед, вони отримають те, чого бажають. Переважно це стосуватиметься стосунків із близькою людиною: представникам знака треба відмовитися від скромності і зробити рішучий крок.

Терези

Терези відчують бажання діяти, що вони і зроблять, не оцінивши кількість енергії, яку мають. Таким чином, вони можуть наламати серйозних дров, але не наблизивши до себе бажаний результат, а, навпаки, віддаливши його. Зірки радять представникам знака розслабитися і відмовитися від будь-якої активності, тоді все станеться начебто само собою.

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