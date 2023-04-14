Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 15-16 квітня

15 та 16 квітня випадають на діаметрально протилежні за енергетикою дні, які й проводити потрібно по-різному, але водночас вони, як недивно, однаково добре підходять для відпочинку, що, власне, і потрібно від вихідних днів. Кому пощастить у цей час?

Суботу, 15 квітня, бажано провести на самоті та приділити максимум часу внутрішній – духовній – роботі: проаналізувати свої стосунки з оточенням, знайти помилки – вони є у всіх – і продумати способи їх виправлення. Самота допоможе дослухатися до себе і почути свій внутрішній голос – він підкаже, як діяти в тій чи тій життєвій ситуації. Потрібно також звернути увагу на знаки, які в цей час надсилатиме кожному з нас Всесвіт: вони можуть прийти в найнесподіванішому вигляді – фрази в телевізійній програмі або рядка улюбленого вірша, що раптово сплив у пам'яті. У неділю, 16 квітня, також небажано залишати стіни свого будинку – негативна енергетика дня може викликати численні конфлікти, які негативно позначаться як на настрої, так і на відносинах з оточенням. Також у цей час краще відмовитися від покупок – особливо серйозних, інакше доведеться пошкодувати про викинуті – у прямому значенні цього слова – гроші.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям зірки радять приготуватися до зустрічі з людиною, яка дуже багато для них означає. Для представників знака це стане повною несподіванкою, оскільки останнім часом їхнє спілкування зійшло нанівець, але сюрприз виявиться настільки приємним, що вони ризикують не впоратися зі своїми почуттями. Головне в цій ситуації – не припуститися помилки, яка свого часу віддалила їх від цієї людини.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці можуть отримати звістку, на яку чекають досить давно. Хвилювання, яке вони водночасу зазнають, досить швидко зміниться радістю, оскільки новина, що міститься в ньому, виявиться саме такою, на яку вони розраховували – тобто, позитивною. Щоправда, висловлювати надто бурхливі емоції з цього приводу неварто – нинішні вихідні до них не заохочуютьь, але тихо радіти не тільки можна, а й потрібно.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги, які зовсім не такі суворі, як може здатися на перший погляд, з великою ймовірністю зустрінуть людину, яка надовго займе місце і в їхньому житті, і в їхньому серці. Наразі важко сказати, чи є вона другою половинкою кожного з представників знака, але таку можливість не можна виключати. Поки що їм можна просто проводити час разом – за те, що він буде приємним, зірки ручаються.

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