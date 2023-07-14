Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 15-16 липня

Цьогорічні вихідні – ідеальний час для відпочинку, але не активного, а пасивного: для занять спортом, ігор на свіжому повітрі та подорожей не вистачить ні моральних, ні фізичних сил, якими треба економно розпоряджатися.

15 та 16 липня зірки не радять витрачає на справи – як на рутинні та малозначні, так і на важливі та серйозні: найкраще в цей час не здійснювати різких рухів та залишатися у спокійному стані. Кому пощастить у цей час?

Субота, 15 липня – час, коли необхідно зосередитися на своєму внутрішньому світі. Зробити це можна, тільки залишившись наодинці з собою, в крайньому разі – з рідними та близькими людьми, які не привертатимуть до себе увагу, смикаючи людину через дрібниці. Тільки в такому разі вдасться налаштуватися на одну хвилю з навколишнім світом, який, можливо, відкриє людині якісь секрети та таємниці – вони допоможуть вирішити важливі життєві та професійні проблеми. Неділя, 16 липня, – день чистої та незамутненої, але дуже тендітної енергетики, яку не можна порушувати різкими рухами, гучним тоном та лайливими словами: така поведінка може негативно позначитися на світовій гармонії, що, своєю чергою, не найкраще позначиться на самій людині. Тому поводитись бажано максимально спокійно, а робити тільки те, що позитивно позначиться на навколишньому просторі – наприклад, садити квіти.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, якщо їм вдасться хоча б на кілька днів відмовитися від суєтних думок і піти в себе, знайдуть відповідь на важливе для себе питання, а також зрозуміють, як їм – відповідно до нових знань – необхідно діяти, щоб досягти того, чого прагнуть. Через недовгий час їхнє життя зміниться на краще, а вони самі відкриють нову – щасливу – його сторінку.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам необхідно уважно поставитися до звістки, яку вони можуть отримати цими днями. Цілком можливо, що в ній містяться відомості, які є вкрай важливими для представників знака, оскільки можуть повернути їхнє життя в прямо протилежному напрямку. Ну а оскільки вони з тих, хто завжди відкритий для будь-яких змін, ці події не стануть для них проблемою – скоріше навпаки.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги, які незважаючи на зіркові попередження потихеньку займатимуться своєю роботою, вже у понеділок отримають від начальства високу оцінку власної праці. І це буде особливо приємно, тому що оточення звикло до того, що вони завзято і старанно працюють, і рідко звертають увагу на ці якості, як і на те, що їм вдається зробити. Цього разу справедливість щодо представників знака буде відновлено.

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