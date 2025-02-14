Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 15-16 лютого

Нинішні вихідні – 15 і 16 лютого – не найлегший час, але це не означає, що потрібно його побоюватися – достатньо буде просто дотримуватись обережності та рекомендацій зірок.

Субота, 15 лютого, день беззастережного прийняття на віру чужої – будь-якої, зокрема і абсурдної, – думки. До всього, що будуть говорити інші люди, потрібно ставитися з недовірою: будь-які факти потрібно піддавати сумнівам, а ще краще – якщо, звичайно, таке можливо – перевіряти ще раз. Особливу увагу потрібно приділити дітям, насамперед – підліткам: вони довірливіші, ніж дорослі, а тому можуть потрапити в неприємну ситуацію.

Неділя, 16 лютого, один із найскладніших днів місячного календаря. У цей час найнебезпечнішим є зіткнення з агресивними та неадекватними людьми – воно може призвести до несподіваних та неприємних наслідків. Найпростіший спосіб уникнути такого розвитку подій – залишитися вдома, тим більше що у вихідний це проблемою не стане.

Кому пощастить у такий непростий час?

Рак

Раки, які останнім часом переживали через сварку з близькою людиною, отримають чудову можливість налагодити з нею стосунки. До того ж, найімовірніше, вона сама зробить перший крок, запропонувавши обговорити ситуацію, що склалася. Представникам знака залишиться тільки вислухати все, що їм захочуть сказати, і висловити свою – зрозуміло, позитивну – думку щодо цього. Вона буде сприйнята якнайкраще.

Терези

Терези – особливо ті з них, чия професія пов'язана з творчістю – можуть розраховувати на те, що плоди їхньої праці будуть не лише помічені, а й гідно оцінені оточенням – насамперед тими, хто професійно займається цим видом мистецтва. Їхня думка буде не тільки приємна представникам знака, але й дуже важлива для них – можливо, в результаті вони зроблять її основним – бюджетотворчим – заняттям.

Козоріг

Козорогам зірки приготували найприємніший сюрприз із тих, на які можуть розраховувати інші знаки зодіакального кола – виконання бажання. Якої б сфери життя їхня мрія не стосувалася, обов'язково станеться щось таке, що інакше як дивом і не назвеш, тому представникам знака потрібно не розбирати те, що трапилося, "на запчастини", намагаючись зрозуміти, чому так вийшло, а отримувати задоволення.

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