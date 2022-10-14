Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними 15-16 жовтня

15 і 16 жовтня можна розпочинати втілення в життя будь-яких – навіть найсерйозніших і найбільш трудомістких – проєктів. Найкраще, якщо вони виявляться революційними, коли потрібно знести старе, а на його місці побудувати щось нове як у прямому, так і в переносному значенні. Кому пощастить у такий активний час?

У суботу, 15 жовтня, можна зробити неможливе, тому необхідно не втратити щасливого шансу, він може не повторитися. Щоправда, успіх чекає лише на тих, хто впевнений у собі та своїх силах – тим, хто сумнівається краще ні до чого не братися, все одно це буде не до пуття. Цього дня можна складати плани майбутніх справ і готувати плацдарм для них – вдасться якнайкраще врахувати всі нюанси та придумати, як оминути ймовірні гострі кути. Якщо у суботу все зробити правильно, неділя, 16 жовтня, стане її логічним продовженням. Домагатися поставленої мети можна будь-якими – не забороненими – способами, не можна робити лише одне: відмовлятися від своїх планів і змінювати їх у процесі реалізації – у такому разі на удачу можна не розраховувати.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам пощастить у будь-яких фінансових справах, але найімовірніше для них – отримання несподіваного прибутку. Кожен представник знака має свій сценарій того, як гроші «впадуть» на голову – комусь повернуть старий борг, комусь зроблять подарунок. Головне, що вони стануть початком білої фінансової смуги – від цього часу про матеріальні труднощі можна буде забути надовго, а можливо, й назавжди.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – особливо ті з них, кому проблеми останнім часом отруюють життя – зможуть вирішити їх без жодних зусиль. Точніше, проблеми начебто самоліквідуються, після чого життя одразу стане легким і комфортним. Головне в цій ситуації – через короткий час не створити собі нові труднощі, які знову необхідно буде героїчно долати – краще їх не накопичувати.

Терези (24.09 – 23.10)

Зірки цими днями вітатимуть ризик – зрозуміло, що йдеться про розумні його межі. Вжити будь-яких дій варто лише в тому разі, якщо всі обставини – і наслідки – дій будуть ретельно і прискіпливо прораховані, інакше прибуток, який тут є головною метою, легко може перетворитися на збиток.

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