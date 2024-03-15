Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 16-17 березня

Нинішні вихідні, 16 та 17 березня, були б більш вдалими, якби випали на будні – робочі – дні: їхня потужна енергетика сприяла б реалізації масштабних проєктів, але для відпочинку – щоправда, активного – вони теж сприятливі.

У суботу, 16 березня, кожен із нас відчує потужний приплив енергії, яка дасть відчуття всесильності: здаватиметься, що будь-яка справа до снаги. У більшості випадків воно виявиться помилковим, проте енергія вимагатиме виходу, а отже, необхідно знаходити заняття, які дозволять направити її в мирне русло і витратити з користю для себе, а, за можливості, і оточення. Пріоритетними напрямами є господарський клопіт та активний відпочинок – від подорожей поїздок на екскурсію до занять активними іграми та спортом, тут кожен вибирає для себе те, що йому цікавіше та ближче.

Неділя, 17 березня, – день рішучих вчинків, які можуть призвести до серйозних життєвих змін. З огляду на те, що нинішній місячний день цього разу випадає на вихідний, можна сміливо припустити: вони торкнуться особистого життя. Велика ймовірність того, що саме в неділю буде ухвалено рішення про зміну місця проживання та зроблено перший крок на цьому шляху. Також може відбутися рішуча розмова з близькою людиною, яка має розставити всі крапки над «і» у взаєминах із нею – не варто її уникати. Кому пощастить у цей час?

Рак

Раки можуть розраховувати на значне покращення свого фінансового становища – як зараз, так і в перспективі. У першому випадку вони, незважаючи на вихідні, отримають довгоочікувані виплати, на які вже й не сподівалися, у другому – цікаву пропозицію професійного характеру, яка дозволить їм добре заробляти і тим самим підтримувати досить високий життєвий рівень.

Лев

Левам, які давно, але досі марно намагалися покращити свої житлові умови, але не могли відшукати об'єкт, який би влаштовував їх у всіх сенсах, нарешті пощастить: їм підвернуться будинок чи квартира, що відповідає всім їхнім – треба визнати, досить високим — вимогам. Щоправда, саме собою нічого на голову не впаде – необхідно докласти якихось зусиль – наприклад, вивчити сайти нерухомості.

Скорпіон

Скорпіони отримають довгоочікувану звістку, яка їх дуже потішить. Найімовірніше, сумна новина, яка дійшла до них нещодавно і змусила їх серйозно переживати, виявиться фейковою, а отже, підстав для страждань немає і не може бути. Таким чином, їхня радість виявиться набагато масштабнішою і повнішою, ніж якби вони отримали її одразу – до того ж, як відомо, добре те, що добре закінчується.

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