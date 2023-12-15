Кому із знаків зодіаку пощастить вихідними – 16-17 грудня

Нинішні вихідні протилежні один одному – як за енергетичним зарядом, так і за способом дій, тому вони цілком підходять для відпочинку – як пасивного, так і активного. Кому пощастить у цей час?

Субота, 16 грудня, не найлегший день місячного календаря, коли не лише люди, що оточують нас, але й ми самі можемо піднести собі неприємний сюрприз, виявивши негативні якості, яких самі від себе не очікували.

Але є й хороша новина: оскільки в такий день краще понизити спілкування з оточенням – особливо незнайомими людьми – до мінімуму, а отже, можна з чистим сумлінням не виходити з дому. Ну, а як відпочивати в рідних стінах, кожен придумає сам – приємних занять може бути безліч.

Неділя, 17 грудня, навпаки, день рішучих – багато в чому, революційних – дій, якби він був буднім, можна було б ставати до реалізації важливих проєктів і ухвалювати серйозні – але неодмінно зважені – рішення. Але оскільки в цьому разі йдеться про вихідний, то час сприятливий для активного відпочинку: можна сміливо виходити на вулицю і, незважаючи на погоду, займатися зимовими видами спорту або просто гуляти.

Рак

Раки можуть отримати довгоочікувану звістку від близької людини, про яку вони досить довгий час нічого не знали. Чи варто говорити про те, що її поява – хай поки що не особисто, а за допомогою листа чи дзвінка – стане для представників знака великою радістю. Ну а там і до реальної зустрічі недалеко, щоправда, станеться це не нинішніми вихідними, а трохи пізніше, але своєї значущості від цього вона не втратить.

Терези

Терезам не варто уникати розмови з людиною, якій вони таємно симпатизують – найімовірніше, на них чекає зізнання в романтичних почуттях, про що вони досі могли лише мріяти. Головне, дати співрозмовнику зрозуміти, що він теж дуже цікавий для представників знака, у такому разі стосунки можуть почати стрімко розвиватися, перетворюючись на яскравий роман – небажано відмовляти собі у шансі влаштувати свою долю.

Стрілець

Стрільці можуть отримати солідне грошове надходження, на яке вони вже не сподівалися. Найімовірніше, йтиметься про грант на творчий проєкт, який був заявлений досить давно, але відповідь на нього прийде лише зараз. Втім, представники знака, які досі були незадоволені зволіканнями, зрозуміють, що теперішній час – оптимальний для отримання грошей та початку роботи.

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