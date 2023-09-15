Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 16-17 вересня

Цьогорічні вихідні, незважаючи на коливання енергетичного фону з позитиву на негатив і назад, однаково добре підходять для відпочинку, головне – пам'ятати про це і не напружуватись.

16 та 17 вересня – сприятливий час для закладення позитивних програм на наступний місячний місяць, тому цими днями можна планувати майбутні дії – насамперед у професійному та діловому сенсі, а також визначати тактику та стратегію поставлених цілей.

У суботу, 16 вересня, енергетика людини надто слабка для того, щоб робити рішучі кроки, що цілком логічно у вихідний день – замість активних дій краще відпочити. Тим же, хто зовсім не може сидіти склавши руки, навіть якщо йдеться не про фізичну, а про розумову діяльність, зірки рекомендують подумати про плани на найближче майбутнє. Неділя, 17 вересня, з енергетичного погляду день неоднозначний: зранку відчуватиметься присутність негативу, тому, щоб уникнути «косяків», бажано нічого не робити – навіть вдома – і якнайменше спілкуватися з оточенням. Після обіду «хмари» розвіються, роздратування спаде, тому можна буде провести час на своє задоволення – наприклад, погуляти в парку, почитати чи сходити в кіно, фізичних навантажень потрібно уникати – сил для них у цей час ще недостатньо. Також можна ухвалювати важливі рішення, що особливо стосуються побутових та особистих питань – вони виявляться максимально вдалими.

Телець

Тельці – особливо ті з них, хто цими днями займуться плануванням своїх майбутніх звершень – уподібняться спортсмену, який перебуває на низькому старті: чим вдаліше він вибере мету для досягнення, тим швидше стартує, а потім і прийде до фінішу. Головне для представників знака – зосередитися на складанні планів, це необхідно для того, щоб врахувати всі тонкощі та нюанси та не припуститися помилок.

Рак

Ракам – переважно тим із них, хто давно збирався придбати нове житло – зірки наполегливо радять присвятити цьогорічні вихідні на вибір нової квартири чи будинку. Представники знака зможуть знайти варіант, який влаштує їх у всіх сенсах – у плані планування, розташування та, що важливо, фінансів. Щоправда, оформлювати документи на право власності цими днями не варто – цей процес слід перенести на початок тижня.

Діва

Дівам зірки радять присвятити вихідні своїй улюбленій справі – удосконаленню власного зовнішнього вигляду. Зрозуміло, йдеться про ті напрями, які можна ушляхетнити за два дні: «змоделювати» фігуру за цей час не вдасться, а ось побувати у стиліста і поповнити гардероб стильними новинками – цілком. Якщо буде така фінансова можливість, бажано звернутися за допомогою до фахівців, але й самостійно можна досягти серйозних успіхів.

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