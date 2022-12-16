Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 17-18 грудня

Для повноцінного відпочинку, як не прикро це прозвучить, не підходить жоден із нинішніх вихідних, але, дослухавшись до порад зірок, можна – і потрібно – провести їх з максимальною користю.

17 та 18 грудня – прямо протилежні один одному дні: енергетика одного з них "заряджена" максимально негативно, другого – максимально позитивно. Ці моменти бажано враховувати, складаючи план дій на вихідні, тоді вдасться уникнути прикрих помилок та хиб.

Субота, 17 грудня, – один із найскладніших у моральному сенсі днів місячного місяця. Він небезпечний тим, що поганий настрій у цей час може спіткати будь-яку, навіть найбільш оптимістично налаштовану людину. Невдоволення собою і своїм життям у такі дні легко переростає у дратівливість, а вона, своєю чергою, в агресію, а що людина може накоїти в такому стані, не може передбачити ніхто – і насамперед вона сама. Тому зірки рекомендують усім і кожному не займатися серйозними справами, скоротити спілкування з оточенням – навіть із тими, з ким ніколи раніше не виникало конфліктів, а ще краще – взагалі не виходити з дому, оскільки невідомо, що – чи хто – чекає на нас за найближчим поворотом – у буквальному значенні цього слова. Відпочити в цей час теж не вдасться – похмурий внутрішній стан не дасть розслабитися, тому бажано зосередитися на рутинних домашніх справах – вони відвернуть увагу від негативних думок. Тим більше, що неділя, 18 грудня, дасть можливість відігратися за суботній день, який може здатися безцільно прожитим. Він сприятливий для початку будь-яких важливих справ, оскільки створить всі необхідні умови для серйозних починань. Зірки радять забути про те, що сьогоднішній день — вихідний, і почати діяти, оскільки кожна хвилина буде буквально на вагу золота, а пропущений шанс згодом ніхто не поверне.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям не уникнути серйозної розмови зі своєю другою половинкою, яку вони побоюються, оскільки відчувають за собою провину – яку саме, вони добре знають самі. Ось тільки боятися пояснення їм не варто: кохана людина навряд чи знає про їхні грішки, а ось освідчитися в коханні або зробити пропозицію руки та серця може цілком, тож готуватися до хорошого і можна, і потрібно.

Терези (24.09 – 23.10)

До Терезів ласкава сама Фортуна, яка вмикає їм "зелене світло" щодо будь-яких проєктів професійної якості — навіть тих, про які вони раніше і не мріяли. Єдина умова, яку ставлять перед ними зірки, свідчить: представникам знака необхідно зосередитися на вирішенні одного – найважливішого питання. Розпорошуючи сили на кілька справ, вони, на жаль, не досягнуть успіху в жодній з них.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії можуть розраховувати на підказку вищих сил, яка в результаті може повністю перевернути — і перетворити — їхнє життя. Найімовірніше, йтиметься про професійну ідею, яка відвідає голови представників знака в найнесподіванішому місці – наприклад, у черзі до каси супермаркету. Втіливши її у життя, їм вдасться не лише зробити кар'єрний ривок, а й непогано заробити.

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