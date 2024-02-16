Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 17-18 лютого

Нинішні вихідні, 17 та 18 лютого, неоднозначні – як за своєю суттю, так і за енергетикою – дні, коли поведінку зірки виносять на розсуд кожного з нас: якщо дослухатися до них, то вони радять як діяти, так і відпочивати.

Субота, 17 лютого, сприяє рішучим фізичним діям і, водночас розумовій, інтелектуальній і духовній роботі. Якщо вибрати перше, то йдеться про активне проведення часу – спорт, подорожі або хоча б піші прогулянки. Тим же, хто віддасть перевагу матерії духу, рекомендується аналізувати свої вчинки і життя загалом, знаходити помилки і намічати шляхи їх виправлення. Також можна долучатися до того, що прийнято називати прекрасним: літератури – особливо поезії, музиці, театру, живопису – загалом, усьому тому, що робить людину кращою, доброю та піднесеною.

Неділю, 18 лютого, краще провести вдома: негативні енергії дня створять поза їхніми стінами надто багато ситуацій, які можуть становити небезпеку. Спілкування з людьми – особливо тими, хто нам дорогий – необхідно звести до мінімуму: посваритися у цей час буде легко, помиритись – складно. У такий місячний день не буде нічого поганого, якщо людина просто захоче полежати на дивані і оглянути новий серіал: пасивний відпочинок теж дозволяє відновити сили.

Телець

Тельці можуть розраховувати на щасливий випадок у фінансовій сфері життя. У кожного із представників знака вона буде своєю: хтось отримає заслужений раніше гонорар, комусь зроблять цінний подарунок. Можливе й отримання зробленої у неформальній атмосфері цікавої професійної пропозиції, до якої додаватиметься хороша заробітна плата – має сенс на неї погоджуватися.

Рак

Раки зможуть нарешті розв'язати проблеми, які останнім часом отруювали їм життя – найімовірніше, вони почнуть торкатися господарсько-побутової сфери їхнього життя. Полегшення, яке представники знака відчувають у результаті, переоцінити неможливо: вони навіть не підозрювали, що, наприклад, кран, який не працював, або навпаки тік, настільки сильно ускладнював існування їм та їхній сім'ї.

Лев

Леви, яким не властива дипломатичність, цього разу виявлять у себе відповідній здібності і зможуть не лише вирішити будь-яку проблему, з якою зіткнуться, а й обернуть її собі на благо. Так, наприклад, зіткнувшись із ворожим ставленням когось із оточення, вони, по-перше, легко поставлять його на місце, а по-друге, зможуть перетворити його з відкритого ворога на доброзичливо налаштованого союзника.

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