Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 17-18 серпня

Нинішні вихідні, 17 та 18 серпня, однаково добре підходять як для роботи, так і для відпочинку, якщо ж працювати під кінець літа немає жодного бажання, можна поєднати енергії цих днів, присвятивши їх активному відпочинку.

В суботу, 17 серпня, незважаючи на вихідний, необхідно переходити від слів – навіть дуже гарних – до рішучих дій. Для того, щоб отримати перші результати, багато часу не знадобиться, зате, як результат, можна буде зрозуміти, чи правильним шляхом іде людина: успіхи переконають у тому, що все розвивається саме так, як потрібно. Можна брати курс на справді серйозні – навіть грандіозні – цілі, досягти їх вдасться легко та швидко.



Неділя, 18 серпня, – день позитивної космічної енергетики, яка – за неправильного з нею поводження – може несподівано призвести до негативних результатів. Отримавши напередодні значні професійні результати, важливо пам'ятати про те, що попереду ще багато роботи і, можливо, серйозніших досягнень. Тому варто не спочивати на лаврах і пишатися собою, а складати план роботи на майбутнє – справ попереду дуже багато.



Кому пощастить у такий цікавий час?

Рак

Ракам, які в цей час є улюбленцями долі, що розніжує їх у професійному плані, в жодному разі не можна зменшувати оберти, і тим більше – зупинятися, виправдовуючи свою поведінку вихідними. Зараз, коли до досягнення поставленої мети залишилося буквально два кроки, потрібно вперто йти вперед – до перемоги та успіху. Що ж до відпочинку на дивані, то йому можна буде присвятити непогідні осінні й холодні зимові дні.

Стрілець

Стрільці, які завжди і в усьому покладаються винятково на власні сили, зможуть – як вони люблять – відчути себе ковалями свого щастя. Здійснюючи вчинки – як професійного, так і особистого характеру, – їм варто пам'ятати: будь-яка їхня дія визначає найближче майбутнє, тому перш ніж її зробити, необхідно добре подумати над тим, чим усе зрештою може обернутися. Втім, саме життя підштовхуватиме їх до правильних кроків.

Козоріг

Козороги зможуть знайти вирішення важливого – найімовірніше, професійного – питання, яке давно не давало спокою представникам цього працьовитого знака. Головне – не чекати, поки все складеться само собою, а робити що-небудь для досягнення поставленої мети. Втім, навряд чи хтось зможе звинуватити їх у бездіяльності – навпаки, вони продовжують працювати навіть тоді, коли інші відпочивають, тому й домагаються – на заздрість усім – серйозних результатів.

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