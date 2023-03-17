Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними 18-19 березня

Місячні дні, які припали на нинішні вихідні, категорично невдалі для відпочинку в загальноприйнятому значенні цього слова – їх не можна проводити в пасивності та лінощах, вони призначені для активних дій.

18 і 19 березня необхідно рухатися до раніше поставленої мети, отримувати нові знання, які дозволять зрозуміти процеси, що відбуваються в житті, і – за можливості – застосовувати їх на практиці. Кому пощастить у такий цікавий з усіх боків час?

Субота, 18 березня, – день, коли пасивність і сидячий спосіб життя вкрай небажані: необхідно діяти, навіть якщо йдеться не про професійні звершення, а про домашні турботи. Нові знання, які людина отримає цього дня, навряд чи знадобляться їй у житті, та це не означає, що вони виявляться марними – навпаки, вони підштовхнуть її до важливого життєвого чи професійного рішення, яке виявиться єдино вірним. Тяга до знань не відпустить і в неділю, 19 березня, але вона докорінно відрізнятиметься від тієї, яка долала людину напередодні. Цього дня захочеться дізнатися якомога більше про минуле своєї родини та свого роду: ці відомості допоможуть вирішити важливе питання, яке стосується сьогодення. Цього дня також можна вирушати в подорожі, особливо якщо їхньою метою є не розвага, а розширення інтелектуальних горизонтів.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам вдасться нарешті позбутися давньої проблеми, яка досить довго їм докучала. Весь цей час вони не могли зрозуміти, з чим пов'язане її виникнення, а тому не бачили способу, за якого можна вийти із ситуації, що склалася. В ці дні трапиться подія, яка розплющить їм очі на те, що сталося, а заразом і підкаже, як діяти, щоб з плечей представників знака впав тяжкий тягар.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви – мабуть, єдиний знак зодіаку, представникам якого не лише можна, а й треба відпочивати, і в цьому сенсі їм справді пощастить. Головне, щоб відпочинок був пов'язаний не з фізичним (тілесним), а духовним (моральним) задоволенням, тому бажано віддати перевагу відвідуванню оперного театру чи виставки, навіть якщо йдеться не про живопис, а про домашні квіти, а не походу до ресторану чи SPA-салону.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії зможуть налагодити стосунки з близькою людиною – найімовірніше, родичем, від розладу з яким вони страждали останнім часом. Головне для представників знака в цьому разі – не намагатися будь-що довести свою правоту, а спробувати стати на його точку зору – схоже, на цьому шляху на них чекають цікаві відкриття. Ну а далі все складеться дуже просто – сварці настане кінець.

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